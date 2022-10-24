У зв'язку з похолоданням: із жовтня в Україні збільшилося енергоспоживання на 10-12%

За словами нардепа Андрія Геруса, збільшення споживання пов'язане зі скороченням світлового дня. Також українці використовують електроенергію для опалення своїх будинків.

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В Україні збільшилось енергоспоживання з початку жовтня на 10-12%. Як повідомив в ефірі національного телемарафону голова комітету Верховної Ради з енергетики та ЖКГ Андрій Герус, це пов'язано з похолоданням і скороченням світлового дня.

Нардеп із розумінням ставиться до того, що українці використовують електрику для опалення своїх жител, проте скорочення споживання допомогло б швидше відремонтувати пошкоджені об'єкти.

Останні три тижні споживання електроенергії збільшилося на 10-12%, зокрема через використання електроенергії для опалення будинків. Якби ми могли скоротити використання електроенергії — більшість проблем для ремонтників мереж ми б зняли. Це дало б час працівникам НЕК "Укренерго" "відновити відповідні об'єкти", — сказав Андрій Герус.

Герус зазначив, що українські громадяни добровільно скорочують енергоспоживання і це, безумовно, впливає на загальну ситуацію, проте цього недостатньо. Тому в "Укренерго" змушені тимчасово обмежувати споживання електрики в регіонах, щоб стабілізувати роботу енергосистеми країни.

Крім того, добровільне зниження споживання електрики українськими громадянами сприяє тому, що "Укренерго" рідше вдається до тимчасових відключень на тлі російських ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури.

"Російські окупанти б'ють саме по цивільній інфраструктурі. У Ковелі та Луцьку били по підстанціях. Де Ковель і Луцьк і де фронт? Тобто це терор і Росія діє як терорист", — наголосив Герус.

Нагадаємо, Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що українцям поки що не загрожують довгострокові відключення електрики. За його словами, в Україні повністю контролюють роботу енергосистем, тож зараз тривалі відключення малоймовірні.

24 жовтня у Києві та центральних областях України продовжилися віялові відключення електрики. В "Укренерго" повідомили, що відключення дадуть змогу енергетикам відремонтувати пошкоджене обладнання, яке постраждало внаслідок російських атак.