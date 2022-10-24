Режим економії: у Києві та семи областях сьогодні знову вимикатимуть світло

Найбільший обсяг обмеження вводять у Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.

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Щоб знизити навантаження на електромережі у понеділок, 24 жовтня, в Україні продовжуватимуться віялові відключення електроенергії. Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

Обмежити споживання електроенергії планують українцям у Харківській, Полтавській, Сумській областях. Найбільший обсяг обмеження вводять у Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.

"Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту ушкодженого терористичними атаками обладнання", — йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" попросили українців зарядити смартфони повідомити про відключення світла тим, хто не користується соціальними мережами.

Тим часом пресслужба ДТЕК "Київські електромережі" повідомила, що у Києві ще о 09:24 розпочалися стабілізаційні відключення. За інформацією енергетиків, без електрики деякі кияни пробудуть не більш як чотири години. Відповідний графік відключень вже опубліковано на сайті компанії, і абоненти можуть приблизно бачити, коли їхній район буде без світла.

Де дивитись графік відключень світла?

Такі розклади зазвичай публікуються на сайтах обленерго по кожному регіону. Тому ознайомитись з графіком можна:

Нагадаємо, Росія продовжує атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури. У суботу, 22 жовтня, ЗС РФ завдали ударів по Рівненській, Волинській, Хмельницькій областях, після чого жителі регіонів почали повідомляти про перебої зі світлом та водою.

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, чи загрожує українцям ситуація з довгостроковим відключенням світла через спроби Росії зруйнувати енергетичну сферу України.