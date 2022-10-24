Зима без світла: в "Укренерго" розповіли, чи варто переживати українцям

Незважаючи на спроби росіян нашкодити українській інфраструктурі, Україна повністю контролює ситуацію з енергосистемою.

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Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що українцям поки не загрожує ситуація з довгостроковим відключенням світла через спроби Росії зруйнувати енергетичну сферу України. Про це він розповів в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

Він наголосив, що Україна повністю контролює ситуацію з енергосистемою. Тому зараз сценарій відключення електрики на тижні чи місяці дуже малоймовірний.

"Ми поки що далекі від апокаліптичного сценарію. Я навіть не знаю, наскільки цей апокаліпсис реалістичний", — сказав Володимир Кудрицький.

Ракетні удари Росії по Україні

Водночас російські війська продовжують атакувати різні регіони України, і ціллю цих атак стають енергетичні об'єкти нашої країни. Так, у суботу, 22 жовтня, ЗС РФ завдали ударів по Рівненській, Волинській, Хмельницькій областях, після чого мешканці регіонів почали повідомляти про перебої зі світлом і водою.

Уранці 21 жовтня Росія обстріляла ракетами Запоріжжя та Харків. Як розповів голова Львівської ОДА Максим Козицький, під час атаки постраждали житлові будинки та промислова інфраструктура.

11 жовтня Росія атакувала Львів, обстрілявши 4 електропідстанції. За словами Максима Козицького, після цієї атаки росіян від двох підстанцій в області нічого не залишилося. Але в населених пунктах регіону одразу почали відновлювати електро- та водопостачання.

Крім того, 10 жовтня ВС РФ 10 жовтня випустили по Львову 15 ракет, частину збили українські ППО. Майже 90% міста залишилося без електроенергії, в місті призупинив роботу весь електротранспорт.

Нагадаємо, 20 жовтня мешканців центральних областей попередили, що через зростання споживання регіони можуть бути відключені від електрики. Керівник Полтавської ОДА Дмитро Лунін заявив, що в регіоні вже тимчасово відключають світло як для підприємств, так і для побутових користувачів.

Трохи раніше експерти в інтерв'ю Фокусу висловили побоювання, що в умовах обстрілів української енергоінфраструктури, що тривають, можуть виникнути проблеми не тільки з електрикою, але й обігрівом будинків. Це з ударами Росії по ТЕЦ і їх наслідками.