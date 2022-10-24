Зима без света: в "Укрэнерго" рассказали, стоит ли переживать украинцам

Несмотря на попытки россиян навредить украинской инфраструктуре, Украина полностью контролирует ситуацию с энергосистемой.

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Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что украинцам пока не грозит ситуация с долгосрочным отключением света из-за попыток России разрушить энергетическую сферу Украины. Об этом он рассказал в интервью изданию "РБК-Украина".

Он отметил, что Украина полностью контролирует ситуацию с энергосистемой. Поэтому сейчас сценарий отключения электричества на недели или месяцы очень маловероятен.

"Мы пока далеки от апокалиптического сценария. Я даже не знаю, насколько этот апокалипсис реалистичен", — сказал Владимир Кудрицкий.

Ракетные удары России по Украине

Тем временем российские войска продолжают атаковать разные регионы Украины, и целью этих атак становятся энергетические объекты нашей страны. Так, в субботу, 22 октября, ВС РФ нанесли удары по Ровенской, Волынской, Хмельницкой областям, после чего жители регионов начали сообщать о перебоях со светом и водой.

Утром 21 октября Россия обстреляла ракетами Запорожье и Харьков. Как рассказал глава Львовской ОГА Максим Козицкий, во время атаки пострадали жилые дома и промышленная инфраструктура.

11 октября Россия атаковала Львов, обстреляв 4 электроподстанции. Как рассказал По словам Максима Козицкого, после этой атаки россиян от двух подстанций в области ничего не осталось. Но в населенных пунктах региона сразу начали восстанавливать электро- и водоснабжение.

Кроме того, 10 октября ВС РФ 10 октября выпустили по Львову 15 ракет, часть сбили украинские ПВО. Почти 90% города осталось без электроэнергии, в городе приостановил работу весь электротранспорт.

Напомним, 20 октября жителей центральных областей предупредили, что из-за роста потребления регионы могут быть отключены от электричества. Так, руководитель Полтавской ОГА Дмитрий Лунин заявил, что в регионе уже временно отключают свет как для предприятий, так и для бытовых пользователей.

Чуть раньше эксперты в интервью Фокусу выразили опасения, что в условиях продолжающихся обстрелов украинской энергоинфраструктуры могут возникнуть проблемы не только с электричеством, но и обогревом домов. Это связанно с ударами России по ТЭЦ и их последствиями.