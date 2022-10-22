Россия устроила новый массированный обстрел Украины: города остались без света и воды

Известно, что после взрывов в Хмельницкой, Волынской и Ровненской областях пропал свет. Глава ОП Андрей Ермак связал атаку с желанием россиян остановить освобождение территорий Украины.

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Утром 22 октября Россия устроила массовый обстрел украинских городов. Фокус собрал информацию, которая известна к этому часу.

В соцсетях пишут, что группа из 6-8 ракет вылетели из России, пересекли границу в Сумской области и направились в сторону Киева, еще две ракеты заметили на юге. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что несколько ракет пролетели над Николаевской областью в сторону западных и центральных регионов. Как минимум одна ракета пролетела над Новоградом Волынским в направлении Ровно, еще одна промчалась над Винницкой областью.

"Жители Киевщины! Находитесь в укрытиях. В области работает ПВО", — предупредил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале сообщил, что украинские силы ПВО сбили более половины вражеских ракет, часть из них на подлете к Киеву, но остальные обошли столицу и направились в сторону западных областей. Он также рассказал о взрыве в Одесской области. По информации Цаплиенко, поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Telegram-канал "Одесса ИНФО" разместил видео от подписчика, на котором истребитель ВСУ сбил российскую ракету над Одесской областью. Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк отчитался, что украинский самолет также сбил ракету над Днестровским районом, она рухнула в озеро.

В результате ракетного удара город Хмельницкий оказался полностью обесточенным. Городской совет призвал местных жителей запастись водой, которая иссякнет через несколько часов. Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил о взрывах в области, ВС РФ продолжает обстрел.

Корреспонденты "Суспільне Рівне" сообщили о взрывах в регионе, после которых некоторые жители жалуются на перебои с электричеством и водоснабжением. Мэр Ровно Александр Третяк в Facebook подтвердил повреждения, но без конкретики.

"Суспільне" получило информацию о нескольких взрывах в Луцке, в некоторых районах города пропал свет. Кроме того, "прилеты" зафиксировали в городе Ковель (здесь тоже отключилось электричество), а также в других населенных пунктах Волынской области.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил о прилете в его регионе и призвал местных жителей не снимать места происшествий на камеры, чтобы не помогать ВС РФ наносить повторные удары по тем же объектам.

"О последствиях потом. Работают службы", — заявил Игорь Табурец.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram прокомментировал очередной ракетный обстрел Украины:

"Ничего, выдержим. Мечта россиян о проблемах в тылу и прекращении освобождения территорий Украины – инфантильная. Мы становимся только злее, каждый день. А это значит, что будем давать еще более сильный ответ".

Советник Офиса президента Алексей Арестович в Facebook написал, что ПВО сбили все пять ракет, которые летели над Киевом. Он также подтвердил повреждения в Ровно, Луцке, Хмельницком, Одесской и Киевской областях в результате попадания или падения уже сбитых ракет.

Утром 21 октября Россия обстреляла ракетами Запорожье и Харьков. Во время атаки пострадали жилые дома и промышленная инфраструктура.

Ранее сообщали, что Россия обстреляла ракетами теплоэлектростанции ДТЭК в Украине. В результате удара один сотрудник компании погиб, еще шестеро получили травмы.