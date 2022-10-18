ВС РФ нанесли ракетные удары по электростанциям ДТЭК: есть жертвы и раненые

В результате обстрелов один сотрудник погиб, а еще шестеро получили различные ранения и были госпитализированы.

Related video

Во вторник утром, 18 октября, ВС РФ осуществили ракетные удары по теплоэлектростанциям ДТЭК Энерго. Об этом информирует пресс-служба энергетической компании.

В пресс-релизе сказано, что ВС РФ осуществили ракетные удары по Украине, в результате которых серьезные повреждения получили теплоэлектростанции, которые принадлежат ДТЭК Энерго.

Из-за обстрела объектов энергетической инфраструктуры погиб один сотрудник, а еще шестеро были ранены и госпитализированы.

"От полученных тяжелых травм один из раненых скончался в автомобиле скорой помощи. Администрация и все работники ДТЭК Энерго выражают соболезнования семье погибшего. Родным будет предоставлена вся необходимая помощь компании", — подчеркнули в энергокомпании.

В результате ракетных ударов ВС РФ, по данным ДТЭК, энергетическое оборудование получило сильные повреждения. Представители ремонтных бригад смогут приступить к ликвидации последствий обстрелов после того, как российские оккупанты прекратят атаковать украинские города.

"Для безопасности на объектах находятся только критически необходимые сотрудники. В данный момент все в укрытиях. Все остальные работают в удаленном режиме. ДТЭК Энерго продолжает делать все возможное для поддержания надежной работы украинской энергосистемы в условиях энергетического террора агрессора. Компания синхронизирует свои действия с НЭК "Укрэнерго", — резюмировали в пресс-службе ДТЭК, комментируя утренние ракетные удары ВС РФ.

Информагентство "Вчасно", ссылаясь на местных жителей Донецкой области, сообщает, что под обстрел ВС РФ также попала Кураховская ТЭС. Теплоэлектростанция, которая принадлежит компании ДТЭК Востокэнерго, расположена в прифронтовом Курахово Покровского района.

Отметим, что утром 18 октября ВС РФ осуществили массированные ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры. Под обстрелы оккупантов попали Днепр, Киев, Житомир и Харьков.

После массированного ракетного удара ВС РФ в Житомире пропало электричество и водоснабжение, а в Киеве — частично отключили свет в Оболонском районе.