ВС РФ нанесли ракетный удар по Житомиру: в городе пропало электричество и нет воды

По данным Офиса президента, в городе зафиксировано 2 "прилета". На месте происшествия работает ГСЧС.

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Армия РФ нанесла ракетный удар по объекту энергообеспечения. Об этом сообщает замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Утром, 18 октября, ВС РФ обстреляли Житомир. По предварительной информации, по городу зарегистрировано два "прилета". На месте происшествия работает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

Местные жители в социальных сетях утверждают, что после "прилетов" в городе пропала электроэнергия.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин подтвердил удары по Житомиру. В результате атаки в городе нет электроэнергии и воды. Больницы переведены на резервное питание. Информацию о пострадавших и повреждениях они обещают дать позднее.

Вместе с тем он отметил проблемы с интернетом или Фейсбуком так как не мог выйти в прямой эфир.

Напомним, российские войска нанесли удар по Днепру. Из-за "прилета" в пригороде виден сильный пожар. Также 18 октября ВС РФ атаковали Николаев и Кривой Рог из ракет. В Николаеве ракета С-300 попала в жилой многоквартирный дом.