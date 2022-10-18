ВС РФ нанесли ракетные удары по Николаеву и Кривому Рогу, есть жертвы (фото, видео)

В результате одного из обстрелов зафиксировано прямое попадание ракеты С-300 в жилой многоквартирный дом.

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Во вторник, 18 октября, ВС РФ осуществили удары по Кривому Рогу, Николаеву и нескольким громадам Днепропетровской области. В результате одного из обстрелов зафиксировано прямое попадание в многоквартирный жилой дом. Фокус собрал в одном материале информацию о ночных и утренних ударах ВС РФ по украинским городам.

Обстрел Кривого Рога

Глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул в своем Telegram-канале сообщил, что после 6:30 утра в одном из районов города прогремели взрывы. Ракетный удар ВС РФ осуществили по северной части Кривого Рога, а чиновник призвал мирных жителей находиться в укрытиях.

Через время Александр Вилкул предупредил, что российская авиация осуществила пуск новых ракет Х-101 в направлении украинских городов из района Волгодонска. По его словам, предварительное время подлета снарядов — 7:50 по киевскому времени.

"Кривой Рог. Находимся в укрытиях. Запуск ракет Х-101 из Волгодонского района. Ожидаемое время возможного прилета — 7.50. Пуски крылатых ракет с ТУ-95", — добавил Вилкул в публикации.

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Обстрел Днепропетровской области

Глава областной военно-гражданской администрации Валентин Резниченко проинформировал, что всю ночь ВС РФ держали в напряжении Никопольский район, атакуя его из тяжелого вооружения. По его словам, из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня "Град" захватчики обстреливали Мировскую и Покровскую громады.

"Предварительно люди не пострадали. Повреждены агропредприятие и линии электропередач. В селе Вышетарасовка почти 1000 семей остались без света. Нет там и связи — изуродована вышка. Аварийные бригады приступят к работе как только минует угроза обстрелов", — продолжил Резниченко и добавил, что ночью в регионе украинские военнослужащие сбили иранский дрон-камикадзе "Герань-2".

Обстрел Николаева

Ракетный удар по жилым кварталам Николаева российские войска также осуществили ночью 18 октября. По словам руководителя ОВА Виталия Кима, город захватчики обстреляли ракетами С-300, в результате чего зафиксировано попадание в двухэтажный квартирный дом. Из-под завалов здания достали тело погибшего мужчины, а на месте атаки продолжаются поисково-спасательные работы.

Через время Виталий Ким уточнил, что в ходе ракетного удара ВС РФ также был уничтожен один из местных цветочных рынков. По состоянию на 06:20 утра, ремонтные бригады восстановили электроснабжение в областном центре.

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Отметим, что 17 октября ВС РФ осуществили массированные атаки на Киев, используя иранские дроны-камикадзе "Герань-2". В результате удара по столице погибли четверо мирных жителей, а почти 20 человек были спасены из-под завалов многоквартирного дома.

Для атаки на Киев российские войска задействовали 28 дронов "Герань-2", большая часть из которых была уничтожена украинскими военнослужащими на подлете к столице.