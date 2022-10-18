ЗС РФ завдали ракетних ударів по Миколаєву та Кривому Рогу, є жертви (фото, відео)

Унаслідок одного з обстрілів зафіксовано пряме влучення ракети С-300 в житловий багатоквартирний будинок.

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У вівторок, 18 жовтня, ЗС РФ здійснили удари по Кривому Рогу, Миколаєву та кільком громадам Дніпропетровської області. Внаслідок одного з обстрілів зафіксовано пряме потрапляння в багатоквартирний житловий будинок. Фокус зібрав в одному матеріалі інформацію про нічні та ранкові удари ЗС РФ по українських містах.

Обстріл Кривого Рогу

Голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі повідомив, що після 6:30 ранку в одному з районів міста пролунали вибухи. Ракетний удар ЗС РФ здійснили по північній частині Кривого Рогу, а чиновник закликав мирних жителів перебувати в укриттях.

Через час Олександр Вілкул попередив, що російська авіація здійснила запуск нових ракет Х-101 у напрямку українських міст із району Волгодонська. За його словами, попередній час підльоту снарядів — 7:50 за київським часом.

"Кривий Ріг. Перебуваємо в укриттях. Запуск ракет Х-101 із Волгодонського району. Очікуваний час можливого прильоту — 7:50. Пуски крилатих ракет із ТУ-95", — додав Вілкул у публікації.

[ + – ] ЗС РФ здійснили ракетний удар по Кривому Рогу

Обстріл Дніпропетровської області

Голова обласної військово-цивільної адміністрації Валентин Резніченко поінформував, що всю ніч ЗС РФ тримали в напрузі Нікопольський район, атакуючи його з важкого озброєння. За його словами, із важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню "Град" загарбники обстрілювали Мирівську та Покровську громади.

"Попередньо люди не постраждали. Пошкоджено агропідприємство та лінії електропередач. У селі Вищетарасівка майже 1000 сімей залишилися без світла. Немає там і зв'язку — понівечена вежа. Аварійні бригади приступлять до роботи, як тільки мине загроза обстрілів", — продовжив Резніченко й додав, що вночі в регіоні українські військовослужбовці збили іранський дрон-камікадзе "Герань-2".

Обстріл Миколаєва

Ракетний удар по житлових кварталах Миколаєва російські війська також здійснили вночі 18 жовтня. За словами керівника ОВА Віталія Кіма, місто загарбники обстріляли ракетами С-300, внаслідок чого зафіксовано попадання у двоповерховий квартирний будинок. З-під завалів будівлі дістали тіло загиблого чоловіка, а на місці атаки продовжуються пошуково-рятувальні роботи.

Через час Віталій Кім уточнив, що під час ракетного удару ЗС РФ також було знищено один із місцевих квіткових ринків. Станом на 06:20 ранку ремонтні бригади відновили електропостачання в обласному центрі.

[ + – ] ЗС РФ завдали ракетного удару по житловому кварталу Миколаєва

Зазначимо, що 17 жовтня ЗС РФ здійснили масовані атаки на Київ, використовуючи іранські дрони-камікадзе "Герань-2". Внаслідок удару по столиці загинули четверо мирних жителів, а майже 20 людей було врятовано з-під завалів багатоквартирного будинку.

Для атаки на Київ російські війська задіяли 28 дронів "Герань-2", більшість із яких були знищені українськими військовослужбовцями на підльоті до столиці.