Внаслідок атаки Києва дронами загинула вагітна жінка, – Кличко (відео)

З-під завалів житлового будинку у Шевченківському районі витягли тіла трьох киян. Серед загиблих виявилася молода пара, яка чекала дитину.

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У Києві з-під завалів житлового багатоквартирного будинку, зруйнованого внаслідок сьогоднішньої атаки росіян дронами-камікадзе, рятувальники дістали тіла трьох людей. Про це у себе в соцмережах розповів мер столиці Віталій Кличко.

"Під час пошуково-рятувальних робіт у житловому будинку в центрі, куди потрапив російський дрон, було вилучено тіла трьох загиблих мирних жителів", — зокрема, написав міський голова.

За його словами, серед загиблих — молода пара, яка чекала дитину. Кличко уточнив, що жінка була на шостому місяці вагітності.

Раніше він також повідомляв про те, що з-під завалів дістали тіло загиблої мешканки будинку.

"Росія — країна-терорист!" — наголосив мер.

Нагадаємо, мер Кличко розповів, що всього сьогодні вранці у бік Києва летіло 28 дронів, але більшість із них Повітряні сили ЗСУ збили. У столиці 17 жовтня пролунало п'ять вибухів.

Раніше Фокус писав про те, що з-під завалів будинку у Шевченківському районі Києва рятувальники витягли кота Філю. Переляканій тварині надали необхідну допомогу.