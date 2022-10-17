У Києві з-під завалів будинку після атаки дронами врятували кота Філю (відео)
Співробітники ДСНС дбайливо завернули тварину в термоковдру та передали сусідці власників.
У Києві з-під завалів чотириповерхового будинку, зруйнованого внаслідок сьогоднішньої атаки росіян дронами-камікадзе, рятувальники витягли кота Філю. Про це в себе у Telegram-каналі розповів заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко.
"Ось найкраща ілюстрація українців — врятували з-під завалів котика. Просто подивіться з якою старанністю йому надається допомога!" –– написав він, опублікувавши відповідне відео.
На кадрах видно, що співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій дбайливо загортають домашню тварину в термоковдру. Очевидно, Філя не постраждав, проте сильно наляканий.
Про врятованого улюбленця написав і мер столиці Віталій Кличко.
"Кота врятували щойно з-під завалів будинку в Шевченківському районі", — прокоментував він у себе в соцмережах.
Портал "Новини Live" уточнює, що тварину передали сусідці власників.
Нагадаємо, вранці, 17 жовтня, росіяни двічі атакували Київ дронами-камікадзе. Перша серія вибухів сталася близько сьомої години: у Шевченківському районі пошкоджено кілька житлових будинків.
Через якийсь час окупанти ще раз ударили по столиці. Внаслідок влучення дрона завалилася частина житлового будинку у Шевченківському районі. Декілька безпілотників вдалося збити.
Рятувальники продовжують розчищати завали зруйнованого будинку у Шевченківському районі.