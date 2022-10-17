У Києві з-під завалів будинку після атаки дронами врятували кота Філю (відео)

Співробітники ДСНС дбайливо завернули тварину в термоковдру та передали сусідці власників.

Related video

У Києві з-під завалів чотириповерхового будинку, зруйнованого внаслідок сьогоднішньої атаки росіян дронами-камікадзе, рятувальники витягли кота Філю. Про це в себе у Telegram-каналі розповів заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Ось найкраща ілюстрація українців — врятували з-під завалів котика. Просто подивіться з якою старанністю йому надається допомога!" –– написав він, опублікувавши відповідне відео.

На кадрах видно, що співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій дбайливо загортають домашню тварину в термоковдру. Очевидно, Філя не постраждав, проте сильно наляканий.

[ + – ] Рятувальники подбали про постраждалу тварину Фото: Віталій Кличко / Telegram

Про врятованого улюбленця написав і мер столиці Віталій Кличко.

"Кота врятували щойно з-під завалів будинку в Шевченківському районі", — прокоментував він у себе в соцмережах.

Портал "Новини Live" уточнює, що тварину передали сусідці власників.

Нагадаємо, вранці, 17 жовтня, росіяни двічі атакували Київ дронами-камікадзе. Перша серія вибухів сталася близько сьомої години: у Шевченківському районі пошкоджено кілька житлових будинків.

Через якийсь час окупанти ще раз ударили по столиці. Внаслідок влучення дрона завалилася частина житлового будинку у Шевченківському районі. Декілька безпілотників вдалося збити.

Рятувальники продовжують розчищати завали зруйнованого будинку у Шевченківському районі.