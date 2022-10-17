Одна жінка загинула: в Києві рятувальники продовжують розчищати завали зруйнованого будинку

Під уламками будівлі залишається ще один киянин, удалося врятувати 18 городян.

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У Києві під час атаки дроном-камікадзе загинула щонайменше одна людина, повідомляє радник голови МВС Антон Геращенко.

"Знайдено тіло першого загиблого під руїнами житлового будинку в Києві", — написав він у "телеграм", опублікувавши фото зруйнованої будівлі.

Київський міський голова Віталій Кличко уточнив, що ще одна людина продовжує перебувати під завалами будинку, зруйнованому в Шевченківському районі. Нині її шукають рятувальники.

За даними мера, всього з-під завалів витягли 18 людей, трьом із них була потрібна госпіталізація. Однією з останніх зі зруйнованої квартири на третьому поверсі визволили літню жінку.

[ + – ] Літній киянці вдалося вціліти під час атаки Фото: Кирило Тимошенко/Телеграм

Як повідомлялося, іранські дрони Shahed-136 двічі атакували столицю вранці 17 жовтня. Перша серія вибухів сталася близько 7 ранку: у Шевченківському районі пошкоджено кілька житлових будинків.

Приблизно за півтори години окупанти знову вдарили по Києву дронами-камікадзе. Внаслідок влучення дрона завалилася частина житлового будинку у Шевченківському районі. Декілька безпілотників вдалося збити.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що всього російська армія завдала по Києву п'ять ударів дронами, пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок.

Нагадаємо, вранці, 17 жовтня, ЗС РФ завдали ракетних та артилерійських ударів по кількох областях України, під вогонь окупантів потрапили об'єкти критичної та енергетичної інфраструктури.