Одна женщина погибла: в Киеве спасатели продолжают расчищать завалы разрушенного дома

Под обломками здания остается еще один киевлянин, удалось спасти 18 горожан.

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В Киеве во время атаки дроном-камикадзе погиб как минимум один человек, сообщает советник главы МВД Антон Геращенко.

"Найдено тело первого погибшего под руинами жилого дома в Киеве", — написал он в "телеграм", опубликовав фото разрушенного здания.

Киевский городской голова Виталий Кличко уточнил, что еще один человек продолжает находиться под завалами дома, который был разрушен в Шевченковском районе. Сейчас его ищут спасатели.

По данным мэра, всего из-под завалов извлекли 18 человек, троим из них потребовалась госпитализация. Одной из последних из разрушенной квартиры на третьем этаже была вызволена пожилая женщина.

[ + – ] Пожилой киевлянке удалось уцелеть во время атаки Фото: Кирилл Тимошенко/Телеграмм

Как сообщалось, иранские дроны Shahed-136 дважды атаковали столицу утром 17 октября. Первая серия взрывов произошла около 7 утра: в Шевченковском районе были повреждены несколько жилых домов.

Примерно через полтора часа оккупанты снова ударили по Киеву дронами-камикадзе. В результате попадания дрона обрушилась часть жилого дома в Шевченковском районе. Несколько беспилотников удалось сбить.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что всего российская армия нанесла по Киеву пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом.

Напомним, утром 17 октября ВС РФ нанесли ракетные и артиллерийские удары по нескольким областям Украины, под огонь оккупантов попали объекты критической и энергетической инфраструктуры.