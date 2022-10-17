Одна женщина погибла: в Киеве спасатели продолжают расчищать завалы разрушенного дома
Под обломками здания остается еще один киевлянин, удалось спасти 18 горожан.
В Киеве во время атаки дроном-камикадзе погиб как минимум один человек, сообщает советник главы МВД Антон Геращенко.
"Найдено тело первого погибшего под руинами жилого дома в Киеве", — написал он в "телеграм", опубликовав фото разрушенного здания.
Киевский городской голова Виталий Кличко уточнил, что еще один человек продолжает находиться под завалами дома, который был разрушен в Шевченковском районе. Сейчас его ищут спасатели.
По данным мэра, всего из-под завалов извлекли 18 человек, троим из них потребовалась госпитализация. Одной из последних из разрушенной квартиры на третьем этаже была вызволена пожилая женщина.
Как сообщалось, иранские дроны Shahed-136 дважды атаковали столицу утром 17 октября. Первая серия взрывов произошла около 7 утра: в Шевченковском районе были повреждены несколько жилых домов.
Примерно через полтора часа оккупанты снова ударили по Киеву дронами-камикадзе. В результате попадания дрона обрушилась часть жилого дома в Шевченковском районе. Несколько беспилотников удалось сбить.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что всего российская армия нанесла по Киеву пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом.
Напомним, утром 17 октября ВС РФ нанесли ракетные и артиллерийские удары по нескольким областям Украины, под огонь оккупантов попали объекты критической и энергетической инфраструктуры.