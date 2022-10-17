ВС РФ обстреляли несколько областей ракетами, артиллерией и РСЗО (фото)

В Днепропетровской и Сумской областях под обстрелы попали объекты энергетической и критической инфраструктуры.

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В понедельник, 17 октября, ВС РФ осуществили ракетные и артиллерийские удары по нескольким областям Украины, а под обстрелы оккупантов попали объекты критической и энергетической инфраструктуры. Фокус в одном материале собрал информацию о том, что известно о новых ударах по Днепропетровской и Сумской областях.

Обстрелы Днепропетровской области

Глава Днепропетровской областной военно-гражданской администрации Валентин Резниченко уточнил, что ночью ВС РФ обстреливали регион из артиллерии, реактивных систем залпового огня и ракетного вооружения. По его словам, системы ПВО смогли сбить сразу три ракеты, однако один снаряд прилетел на объект энергетической инфраструктуры, в результате чего там вспыхнул пожар.

"Никопольский район российские оккупационные войска накрыли огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии. Туда прилетели более 30 вражеских снарядов. В Марганецкой и Красногригорьевской громадах повреждены дома. Предварительно, люди не пострадали", — резюмировал Резниченко, комментируя ночные и утренние обстрелы в регионе.

Руководитель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук подтвердил, что ВС РФ выпустили в направлении области четыре ракеты. Один из снарядов был перехвачен силами ПВО над Никопольским районом, а еще два — над Криворожским.

"Одна ракета все-таки прилетела в объект энергетической инфраструктуры. Есть сильные разрушения, произошел пожар. Все соответствующие службы работают", — добавил Лукашук в своем Telegram-канале.

Обстрелы Сумской области

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что утром 17 октября ВС РФ осуществили ракетный удар по объектам критической инфраструктуры. Прилеты в Роменском районе были зафиксированы после 05:00.

Живицкий добавил, что в результате ракетного удара по Сумской области есть пострадавшие и пообещал в ближайшее время обнародовать новые детали атаки оккупантов.

[ + – ] ВС РФ нанесли ракетный удар по критической инфраструктуре в Сумской области

Обстрелы Запорожья

Еще один ракетный удар ВС РФ осуществили по Запорожью. По словам руководителя областной военной администрации Александра Старуха, россияне не достигли своей цели во время атаки по городу — разрушений и пострадавших среди мирного населения нет.

"Есть вероятность повторных атак. Соблюдаем правила безопасности", — резюмировал Старух, сообщая о ракетном ударе ВС РФ по Запорожью.

[ + – ] ВС РФ осуществили ракетный удар по Запорожью

Отметим, что утром 17 октября ВС РФ атаковали Киев, используя иранские дроны-камикадзе Shahed-136. После объявления воздушной тревоги несколько взрывов прогремели в Шевченковском районе столицы. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в результате атаки повреждены несколько многовартирных жилых домов.

Также сообщалось, что 16 октября в неподконтрольном Донецке произошла "бавовна". Оккупационные власти заявили об обстреле здания своей администрации из РСЗО HIMARS, которое получило серьезные разрушения после прилета одного из снарядов.