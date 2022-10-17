В Киеве из-под завалов дома после атаки дронами спасли кота Филю (видео)

Сотрудники ГСЧС бережно завернули животное в термоодеяло и передали соседке владельцев.

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В Киеве из-под завалов четырехэтажного дома, разрушенного в результате сегодняшней атаки россиян дронами-камикадзе, спасатели вытащили кота Филю. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Вот лучшая иллюстрация украинцев –– спасли из завалов котика. Просто посмотрите с каким усердием ему оказывается помощь!" –– написал он, опубликовав соответствующее видео.

На кадрах видно, что сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям бережно заворачивают домашнее животное в термоодеяло. По всей видимости, Филя не пострадал, однако сильно напуган.

[ + – ] Спасатели позаботились о пострадавшем животном Фото: Виталий Кличко / Telegram

О спасенном питомце написал и мэр столицы Виталий Кличко.

"Кота спасли только что из-под завалов дома в Шевченковском районе", –– прокомментировал он у себя в соцсетях.

Портал "Новини Live" уточняет, что животное передали соседке владельцев.

Напомним, утром 17 октября россияне дважды атаковали Киев дронами-камикадзе. Первая серия взрывов произошла около семи часов: в Шевченковском районе были повреждены несколько жилых домов.

Спустя какое-то время оккупанты еще раз ударили по столице. В результате попадания дрона обрушилась часть жилого дома в Шевченковском районе. Несколько беспилотников удалось сбить.

Спасатели продолжают расчищать завалы разрушенного дома в Шевченковском районе.