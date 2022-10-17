В результате атаки Киева дронами погибла беременная женщина, – Кличко (видео)

Из-под завалов жилого дома в Шевченковском районе вытащили тела троих киевлян. Среди погибших оказалась молодая пара, которая ждала ребенка.

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В Киеве из-под завалов жилого многоквартирного дома, разрушенного в результате сегодняшней атаки россиян дронами-камикадзе, спасатели достали тела троих людей. Об этом у себя в соцсетях рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

"Во время поисково-спасательных работ в жилом доме в центре, куда попал российский дрон, были извлечены тела трех погибших мирных жителей", –– в частности, написал городской голова.

По его словам, среди погибших –– молодая пара, которая ожидала ребенка. Кличко уточнил, что женщина находилась на шестом месяце беременности.

Ранее он также сообщал о том, что из-под завалов достали тело погибшей жительницы дома.

"Россия –– страна-террорист!" –– подчеркнул мэр.

Напомним, мэр Кличко рассказал, что всего сегодня утром в сторону Киева летело 28 дронов, но большинство из них Воздушные силы ВСУ сбили. В столице 17 октября прозвучало пять взрывов.

Ранее Фокус писал о том, что из-под завалов дома в Шевченковском районе Киева спасатели вытащили кота Филю. Испуганному животному оказали необходимую помощь.