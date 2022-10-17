Сегодня в сторону Киеву летело 28 дронов, большинство удалось сбить, – Кличко (фото)

По словам мэра столицы, всего в городе прозвучало пять взрывов. Из-под завалов жилого дома в Шевченковском районе спасли 19 человек. В результате атаки погибло трое, в том числе беременная женщина.

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Утром 17 октября в сторону Киева летело 28 дронов-камикадзе, однако большинство из них ВСУ удалось сбить. Об этом у себя в соцсетях рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

"28 дронов утром летели в сторону Киева. Благодаря нашим ВСУ, ПВО, большинство летящих террористов сбили", –– прокомментировал городской голова.

[ + – ] Из-под завалов дома в Шевченковском районе удалось спасти 19 человек

По его словам, всего в городе сегодня было пять взрывов. В частности, один из дронов атаковал жилой многоквартирный дом в Шевченковском районе.

В настоящее время спасательные службы продолжают тушить здание и проводят работы по разбору завалов.

[ + – ] Виталий Кличко на месте атаки дрона-камикадзе многоквартирного дома

По данным на 12 часов, из-под руин удалось спасти 18 людей. При этом как минимум двое человек оставалось под завалами дома. Чуть позже сотрудники ГСЧС спасли еще одну пожилую женщину. Таким образом, в настоящий момент удалось спасти 19 человек.

При этом из-под завалов достали тела трех погибших киевлян. Как рассказал мэр, в результате российской атаки погибла молодая пара –– муж и жена, женщина находилось на шестом месяце беременности. Кроме них, спасатели достали тело пожилой жительницы дома.

Как отмечает мэр, сейчас под завалами остается еще один житель многоэтажки.

[ + – ] Киевские спасатели продолжают разбор завалов дома в столице

Поисково-спасательные работы продолжаются, добавил Кличко.

Напомним, по данным командования Воздушных сил ВСУ, за неполные сутки удалось уничтожить 37 дронов-камикадзе Shahed-136. Помимо этого, подразделения ПВО сбили три крылатые ракеты, которыми ВС РФ пытались атаковать критические объекты инфраструктуры.

Ранее Фокус писал о том, что из-под завалов дома в Шевченковском районе Киева спасатели вытащили кота Филю. Испуганному животному оказали необходимую помощь.