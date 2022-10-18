Россияне атаковали Днепр: в пригороде сильный пожар (видео, фото)

По информации Офиса президента, поврежден объект энергетической инфраструктуры. После взрыва областной центр заволокло черным дымом. Одну российскую ракету система ПВО сбила на подлете к городу, ее части упали в реку.

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Утром 18 октября российские войска атаковали Днепр. Оккупанты обстреляли объект энергетической инфраструктуры, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Два прилета в объект энергетической инфраструктуры. Серьезные повреждения. Больше подробностей позже", –– в частности, написал политик.

Тимошенко подчеркнул, что на месте сейчас работают спасательные службы.

Местные жители сообщили о взрывах в пригороде областного центра около 8 часов утра. Telegram-канал "Днепр оперативный" написал как минимум о двух "прилетах".

Как уточнили администраторы, после взрывов в пригороде начался сильный пожар. Весь Днепр заволокло черным дымом. Соответствующие видео и фото уже распространились в соцсетях.

По информации пабликов, одну российскую ракету система ПВО сбила на подлете к областному центру. Ее части упали в реку.

Сообщается, что у жителей города от взрывной волны повылетали стекла в квартирах и подъездах многоэтажных домов.

[ + – ] В домах в результате взрывов вылетели стекла

Уточнений по ситуации от местной военной администрации пока не было.

Напомним, утром 18 октября враг обстрелял Кривой Рог, Николаев и несколько громад Днепропетровской области. В результате одного из обстрелов зафиксировано прямое попадание в многоквартирный жилой дом.

Утром 17 октября россияне дважды атаковали Киев дронами-камикадзе. Первая серия взрывов произошла около семи часов. Спустя какое-то время оккупанты еще раз ударили по столице. В результате попадания дрона обрушилась часть жилого дома в Шевченковском районе.