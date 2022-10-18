Росіяни атакували Дніпро: у передмісті сильна пожежа (відео, фото)

За інформацією Офісу президента, пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Після вибуху обласний центр заволокло чорним димом. Одну російську ракету система ППО збила на підльоті до міста, її частини впали в річку.

Related video

Вранці, 18 жовтня, російські війська атакували Дніпро. Окупанти обстріляли об'єкт енергетичної інфраструктури, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Два прильоти в об'єкт енергетичної інфраструктури. Серйозні пошкодження. Більше подробиць пізніше", — зокрема, написав політик.

Тимошенко наголосив, що на місці зараз працюють рятувальні служби.

Місцеві жителі повідомили про вибухи у передмісті обласного центру близько 8 години ранку. Telegram-канал "Дніпро оперативний" написав як мінімум про два "прильоти".

Як уточнили адміністратори, після вибухів у передмісті почалася сильна пожежа. Весь Дніпро заволокло чорним димом. Відповідні відео та фото вже поширилися у соцмережах.

За інформацією пабліків, одну російську ракету система ППО збила на підльоті до обласного центру. Її частини впали у річку.

Повідомляється, що у мешканців міста від вибухової хвилі повилітали шибки у квартирах та під'їздах багатоповерхових будинків.

[ + – ] У будинках внаслідок вибухів вилетіли шибки

Уточнень щодо ситуації від місцевої військової адміністрації наразі не було.

Нагадаємо, вранці, 18 жовтня, ворог обстріляв Кривий Ріг, Миколаїв та кілька громад Дніпропетровської області. Внаслідок одного з обстрілів зафіксовано пряме влучання у багатоквартирний житловий будинок.

Вранці, 17 жовтня, росіяни двічі атакували Київ дронами-камікадзе. Перша серія вибухів сталася близько сьомої години. Через якийсь час окупанти ще раз ударили по столиці. Внаслідок влучення дрона звалилася частина житлового будинку в Шевченківському районі.