ЗС РФ завдали ракетного удару по Житомиру: у місті зникла електрика та немає води

За даними Офісу президента, у місті зафіксовано 2 "прильоти". На місці події працює ДСНС.

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Армія РФ завдала ракетного удару по об'єкту енергозабезпечення. Про це повідомляє заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

Уранці, 18 жовтня, ЗС РФ обстріляли Житомир. За попередньою інформацією, по місту зареєстровано два "прильоти". На місці події працює Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Місцеві жителі в соціальних мережах стверджують, що після "прильотів" у місті зникла електроенергія.

Мер Житомира Сергій Сухомлин підтвердив удари по Житомиру. Внаслідок атаки в місті немає електроенергії та води. Лікарні переведено на резервне харчування. Інформацію про постраждалих і пошкодження вони обіцяють дати пізніше.

Водночас він наголосив на проблемах із інтернетом або фейсбуком, оскільки не міг вийти в прямий ефір.

Нагадаємо, російські війська завдали удару по Дніпру. Через "приліт" у передмісті видно сильну пожежу. Також 18 жовтня ЗС РФ атакували Миколаїв і Кривий Ріг із ракет. У Миколаєві ракета С-300 поцілила в житловий багатоквартирний будинок.