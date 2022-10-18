ЗС РФ завдали ракетних ударів по електростанціях ДТЕК: є жертви та поранені

Внаслідок обстрілів один співробітник загинув, а ще шестеро отримали різні поранення, їх госпіталізували.

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У вівторок вранці, 18 жовтня, ЗС РФ здійснили ракетні удари по теплоелектростанціях ДТЕК Енерго. Про це повідомляє пресслужба енергетичної компанії.

У пресрелізі сказано, що ЗС РФ здійснила ракетні удари по Україні, внаслідок яких серйозні пошкодження отримали теплоелектростанції, які належать ДТЕК Енерго.

Через обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури загинув один співробітник, а ще шестеро поранено та госпіталізовано.

"Від отриманих тяжких травм один із поранених помер в автомобілі швидкої допомоги. Адміністрація та всі працівники ДТЕК Енерго висловлюють співчуття сім'ї загиблого. Рідним нададуть всю необхідну допомогу компанії", — наголосили в енергокомпанії.

Внаслідок ракетних ударів ЗС РФ, за даними ДТЕК, енергетичне обладнання зазнало сильних пошкоджень. Представники ремонтних бригад зможуть розпочати ліквідацію наслідків обстрілів після того, як російські окупанти припинять атакувати українські міста.

"Для безпеки на об'єктах знаходяться лише критично необхідні співробітники. Наразі усі в укриттях. Всі інші працюють у віддаленому режимі. ДТЕК Енерго продовжує робити все можливе для підтримки надійної роботи української енергосистеми в умовах енергетичного терору агресора. Компанія синхронізує свої дії з НЕК "Укренерго", — резюмували у пресслужбі ДТЕК, коментуючи ранкові ракетні удари ЗС РФ.

Інформагентство "Вчасно", посилаючись на місцевих жителів Донецької області, повідомляє, що під обстріл ЗС РФ також потрапила Курахівська ТЕС. Теплоелектростанція, що належить компанії ДТЕК Східенерго, розташована у прифронтовому Кураховому Покровського району.

Зазначимо, що вранці, 18 жовтня, ЗС РФ здійснила масовані ракетні удари по об'єктах енергетичної інфраструктури. Під обстріл окупантів потрапили Дніпро, Київ, Житомир та Харків.

Після масованого ракетного удару ЗС РФ у Житомирі зникла електрика та водопостачання, а у Києві — частково відключили світло в Оболонському районі.