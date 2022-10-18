Три прильоти в енергооб'єкт: російська армія атакувала Київ

Ціллю окупантів став об'єкт критичної інфраструктури на лівому березі столиці.

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Близько 9-ї ранку 18 жовтня росіяни вчергове атакували Київ, націлившись на енергооб'єкт, повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Попередньо три прильоти в об'єкт енергозабезпечення на Лівому березі міста", — зазначив він.

Міський голова Києва Віталій Кличко уточнив, що вибухи пролунали в Деснянському районі столиці, ціллю став об'єкт критичної інфраструктури. Наразі всі компетентні служби їдуть на місце атаки.

Кореспонденти Фокусу повідомляють, що після прильоту зникло світло, зокрема, в Оболонському районі.

Також міський голова Броварів Ігор Сапожко повідомив, що в районі міста працює ППО.

О 7:20 міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул написав у телеграмі, що росіяни зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 з боку російського Волгодонська випустили по Україні кілька крилатих ракет Х-101.

Уранці 18 жовтня окупанти завдали ракетних ударів по Кривому Рогу, Дніпру, Житомиру, Харкову. Напередодні вночі вони атакували Миколаїв і Запоріжжя, використовуючи ракети С-300 та дрони-камікадзе.

Як повідомлялося, 17 жовтня російська армія задіяла в атаці на Київ іранські дрони Shahed-136. Удень мер столиці повідомив, що всього в бік Києва летіло 28 дронів, більшість із них вдалося збити, проте деякі все ж таки досягли мети: у місті прогриміло п'ять вибухів.

Нагадаємо, вранці 17 жовтня росіяни двічі атакували Київ дронами-камікадзе. Перша серія вибухів сталася близько сьомої години: у Шевченківському районі було пошкоджено кілька житлових будинків.

Через якийсь час окупанти ще раз ударили по столиці. Внаслідок влучення дрона обрушилася частина житлового будинку в Шевченківському районі.