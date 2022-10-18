Три прилета в энергообъект: российская армия атаковала Киев

Целью оккупантов стал объект критической инфраструктуры на левом берегу столицы.

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Около 9 утра 18 октября россияне в очередной раз атаковали Киев, нацелившись на энергообъект, сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Предварительно три прилета в объект энергообеспечения на Левом берегу города", — отметил он.

Городской голова Киева Виталий Кличко уточнил, что взрывы прогремели в Деснянском районе столицы, целью стал объект критической инфраструктуры. Сейчас все компетентные службы следуют на место атаки.

Корреспонденты Фокуса сообщают, что после прилета пропал свет, в частности, в Оболонском районе.

Также городской голова Броваров Игорь Сапожко сообщил, что в районе города работает ПВО.

В 7:20 городской голова Кривого Рога Александр Вилкул написал в "телеграме", что россияне со стратегических бомбардировщиков Ту-95 со стороны российского Волгодонска выпустили по Украине несколько крылатых ракет Х-101.

Утром 18 октября оккупанты нанесли ракетные удары по Кривому Рогу, Днепру, Житомиру, Харькову. Накануне ночью они атаковали Николаев и Запорожье, используя ракеты С-300 и дроны-камикадзе.

Как сообщалось, 17 октября российская армия задействовала в атаке на Киев иранские дроны Shahed-136. Днем мэр столицы сообщил, что всего в сторону Киеву летело 28 дронов, большинство из них удалось сбить, однако некоторые все же достигли цели: в городе прогремело пять взрывов.

Напомним, утром 17 октября россияне дважды атаковали Киев дронами-камикадзе. Первая серия взрывов произошла около семи часов: в Шевченковском районе были повреждены несколько жилых домов.

Спустя какое-то время оккупанты еще раз ударили по столице. В результате попадания дрона обрушилась часть жилого дома в Шевченковском районе.