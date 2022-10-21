Враг обстрелял ракетами Запорожье и нанес серию ударов по Харькову, есть раненые (видео)
Утром россияне атаковали одно из предприятий в Харькове. Глава ОВА сообщил о шести пострадавших жителях. Также о взрывах сообщили в Запорожье, ракета попала в пятиэтажный жилой дом.
Утром 21 октября российские войска нанесли ракетные удары по Запорожью. Об этом у себя в Telegram-канале написал глава областной военной администрации Александр Старух.
"Враг атакует ракетами областной центр. Находитесь в укрытиях! Соблюдайте правила безопасности", –– прокомментировал он.
Позже Старух сообщил, что в городе после вражеской атаки могут оставаться обломки ракет. Глава ОВА призвал жителей не прикасаться к ним и не подходить близко, так как это может быть опасно.
Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев уточнил, что по предварительной информации россияне нанесли удары по жилым домам и инфраструктуре областного центра.
Советник главы МВД Антон Геращенко, в свою очередь, сообщил, что ракета попала в пятиэтажный жилой дом. По его словам, там прорвало газовую трубу, началось возгорание.
Однако он уточнил, что информации о пострадавших пока не поступало.
Местные паблики рассказали о работе системы противовоздушной обороны в городе во время ракетной атаки ВС РФ.
Атака Харькова
О серии взрывов утром 21 октября сообщили и в Харькове.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов написал об ударах по областному центру в 8:05.
Он рассказал, что в результате российских атак в городе пострадало пять человек, однако позже уточнил, что ранения получили шестеро местных жителей.
По словам Синегубова, россияне нанесли удар по промышленной инфраструктуре в Киевском районе облцентра. На место происшествия выехали экстренные службы.
Мэр города Игорь Терехов также сообщил, что под ударом оказалось одно из предприятий в Харькове.
"Прилеты" по одному из предприятий Харькова. Предварительно попадание в административно-производственное здание, расположенное на территории. Есть разрушения", –– рассказал городской голова.
Степень разрушений в настоящее время устанавливают сотрудники ГСЧС.
Напомним, правозащитная международная организация Amnesty International признала обстрелы РФ инфраструктуры Украины военным преступлением. В организации заявили, что РФ хочет нарушить психологическое состояние украинцев, оставив их без воды, света и тепла зимой.
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