Враг обстрелял ракетами Запорожье и нанес серию ударов по Харькову, есть раненые (видео)

Утром россияне атаковали одно из предприятий в Харькове. Глава ОВА сообщил о шести пострадавших жителях. Также о взрывах сообщили в Запорожье, ракета попала в пятиэтажный жилой дом.

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Утром 21 октября российские войска нанесли ракетные удары по Запорожью. Об этом у себя в Telegram-канале написал глава областной военной администрации Александр Старух.

"Враг атакует ракетами областной центр. Находитесь в укрытиях! Соблюдайте правила безопасности", –– прокомментировал он.

Позже Старух сообщил, что в городе после вражеской атаки могут оставаться обломки ракет. Глава ОВА призвал жителей не прикасаться к ним и не подходить близко, так как это может быть опасно.

[ + – ] Дым над Запорожьем после обстрела

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев уточнил, что по предварительной информации россияне нанесли удары по жилым домам и инфраструктуре областного центра.

Советник главы МВД Антон Геращенко, в свою очередь, сообщил, что ракета попала в пятиэтажный жилой дом. По его словам, там прорвало газовую трубу, началось возгорание.

[ + – ] В Запорожье ракета попала в пятиэтажный жилой дом, там прорвало газовую трубу

Однако он уточнил, что информации о пострадавших пока не поступало.

Местные паблики рассказали о работе системы противовоздушной обороны в городе во время ракетной атаки ВС РФ.

[ + – ] Местные Telegram-каналы сообщают о работе ПВО над городом

Атака Харькова

О серии взрывов утром 21 октября сообщили и в Харькове.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов написал об ударах по областному центру в 8:05.

Он рассказал, что в результате российских атак в городе пострадало пять человек, однако позже уточнил, что ранения получили шестеро местных жителей.

По словам Синегубова, россияне нанесли удар по промышленной инфраструктуре в Киевском районе облцентра. На место происшествия выехали экстренные службы.

Мэр города Игорь Терехов также сообщил, что под ударом оказалось одно из предприятий в Харькове.

"Прилеты" по одному из предприятий Харькова. Предварительно попадание в административно-производственное здание, расположенное на территории. Есть разрушения", –– рассказал городской голова.

Степень разрушений в настоящее время устанавливают сотрудники ГСЧС.

Напомним, правозащитная международная организация Amnesty International признала обстрелы РФ инфраструктуры Украины военным преступлением. В организации заявили, что РФ хочет нарушить психологическое состояние украинцев, оставив их без воды, света и тепла зимой.

Ранее Фокус писал о том, что СБУ задержала блогера, снимавшего последствия ракетного удара по Бурштынской ТЭС.