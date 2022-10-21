"Незаконная цель": Amnesty International признала обстрелы РФ инфраструктуры Украины военным преступлением

В организации заявили, что РФ хочет нарушить психологическое состояние украинцев, оставив их без воды, света и тепла зимой.

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Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) признала обстрелы украинской инфраструктуры российскими войсками военным преступлением. Там заявили, что такие объекты не являются законной военной целью, о чем организация написала в Twitter.

Так организация прокомментировала сообщения о том, что по всей Украине происходят отключения электричества, а жителей просят экономить электроэнергию. В AI заявили, что всех виновных необходимо привлечь к ответственности, так как нападения на энергетическую инфраструктуру говорят о том, что РФ терроризирует мирное население.

"Сегодня впервые было объявлено об отключении света в результате незаконного нападения России на гражданскую инфраструктуру. Призываем к ответственности всех виновных. Приступы, единственной целью которых является терроризирование гражданского населения, являются военными преступлениями", — написала IA.

Также директор Amnesty International из Восточной Европы и Центральной Азии Мари Стразерс заявила, что прицельное уничтожение Россией гражданской инфраструктуры в Украине является незаконным.

В организации уверены, что Россия хочет подорвать промышленное производство Украины, нарушить работу транспорта. Это, по мнению Кремля, посеет страх и отчаяние в украинцах, которые останутся зимой без воды, тепла и света.

"Нравственное состояние гражданского населения не является законной целью, а осуществление этих атак с единственной задачей терроризировать гражданское население — военное преступление. ", — заявила Стразерс.

Напомним, что в Укрэнерго предупредили об ограничениях энергопотребления по всей Украине. Потребителей предупредили о том, что чем больше они экономят энергии, тем меньше аварийных отключений происходит в стране.

Ранее Фокус писал, что в Киевской области начались отключения электроэнергии. В Киевских региональных электросетях сообщили, что жители области должны потреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии вечером с 17.00 до 23.00.

Еще сообщалось, что в Киеве и 4 областях призывают срочно снизить потребление электричества. По мнению главы правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, вынужденные меры не говорят о развале энергосистемы Украины.