В Киеве и 4 областях призывают срочно снизить потребление электричества: где уже отключают свет

В столице уже отключают электроэнергию на период до 4 часов. По мнению главы правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, вынужденные меры не говорят о развале энергосистемы Украины.

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Жителей Киева, а также Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областей просят срочно снизить потребление электроэнергии. Об этом сообщила в Facebook госкомпания "Укрэнерго".

Энергетики отмечают быстрое увеличение потребления электричества в центральных областях Украины. Диспетчеры вынужденно вводят контролируемое ограничение потребления электроэнергии в этом регионе.

"Просим жителей Киева и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей срочно уменьшить потребление электроэнергии" — сказано в предупреждении.

Временные ограничения помогут снизить нагрузку на электросети и дадут энергетикам время для ремонта оборудования, которое повредили российские ракеты.

[ + – ] Вынужденные меры не свидетельствуют о развале энергосистемы Украине

Об отключении электроэнергии на конкретной улице станет известно после решения оператора распределительных сетей, заключили в "Укрэнерго".

Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий уточняет, что вынужденные меры не свидетельствуют о развале энергосистемы Украине, а говорят о полном контроле ситуации.

"Есть план действий по стабилизации работы энергосистемы при различных вариантах развития событий. В том числе на случаи, когда энергосистема должна работать в условиях значительных разрушений и увеличения потребления из-за холода. Мы готовы к этому и знаем, что делать", — проинформировал Кудрицкий.

В Киеве уже начали выключать свет

"Укрэнерго" внедрила стабилизационные отключения электроэнергии в Киеве 20 октября с 12:58, отметила пресс-служба "ДТЭК". Отключение не продлится дольше 4 часов.

"Оно может повториться для некоторых потребителей в течение суток через 8 часов, если "Укрэнерго" не отменит стабилизационные отключения. Если ваш дом отключался с 8 до 12, повторное отключение будет с 20:00 до 0:00", — заметили специалисты.

Энергоемкие приборы не рекомендуют включать поочередно, минимизировать потребление электроэнергии следует вечером с 17:00 до 23:00.

Список улиц Киева, где будут отключать электроэнергию, доступен по ссылке.

Напомним, ДТЭК решил отключать электроэнергию в Киеве и области для избежания аварий, украинцев призывают ответственно относиться к потреблению электроэнергии.

В среду, 19 октября, оккупанты атаковали ракетами Киев. На Левом берегу временно пропало электроснабжение, но специалисты быстро его восстановили.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что с 10 октября армия РФ уничтожила до 30% энергостанций в Украине.