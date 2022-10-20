Может повторяться в течение суток: в Киевской области начались отключения электроэнергии

В Киевских региональных электросетях сообщили, что жители области должны потреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии вечером с 17.00 до 23.00.

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В Киевской области, чтобы избежать аварий, было решено начать отключать электроэнергию. Так, отключение будет длиться для каждого клиента не более 4 часов. Об этом сообщили в ДТЭК Киевских региональных электросетях в Facebook.

В сообщении сказано, что отключение может повториться в течение суток еще через 4 часа.

"Например, если ваш дом отключался с 10 до 14 утра, то если стабилизационное отключение будет продолжаться в течение дня, повторное отключение будет с 18.00 до 22.00 и с 02.00 до 06.00", — говорится в сообщении.

Также жителей Киевской области призвали потреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии вечером с 17.00 до 23.00.

Отдельно обратились к бизнесменам. Так, предприятия попросили ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров

"Эти простые шаги помогут снизить необходимость отключений или количество отключенных домов. Теперь это лучшая поддержка энергетиков, которые в режиме 24", — говорится в сообщении.

Также на сайте был опубликован полный список населенных пунктов.

Ранее Фокус сообщал, что Россия атаковала ракетами две украинские ТЭС. На Бурштынской теплоэлектростанции вспыхнул пожар, который украинским спасателям удалось оперативно ликвидировать. Также во время дневной ракетной атаки оккупантов пострадала Ладыжинская ТЭС.

Еще напомним, что у Зеленского предупредили о возможном отключении света, воды и тепла. Граждан, по словам замглавы ОП Кирилла Тимошенко, ожидают "тяжелые часы", поскольку Россия хочет оставить страну без отопления и электричества в зимний период.

Также сообщалось, что Путин уговорил Эрдогана создать газовый хаб в Турции. Президент республики подтвердил, что европейские страны смогут покупать топливо, поступающее из страны-агрессора через Турцию.