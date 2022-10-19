Хочет продавать газ в Европу: Путин уговорил Эрдогана создать газовый хаб в Турции
Президент республики подтвердил, что европейские страны смогут покупать топливо, поступающее из страны-агрессора через Турцию.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился на предложение главы РФ Владимира Путина создать газовой хаб. Об этом он сказал сегодня, 19 октября, на собрании своей партии в парламенте Турции, пишет российское агентство РИА Новости.
Это означает, что Россия сможет продавать топливо в страны Европы через Турцию.
Глава республики, в частности, отметил, что в настоящее время европейские страны Европы активно ищут пути импорта газа. При этом в Турции таких проблем нет, подчеркнул Эрдоган.
"Сейчас Европа думает о том, как обеспечить себя энергией в предстоящий зимний период. У нас, слава Аллаху, такой проблемы нет. Более того, на последней нашей встрече с господином Путиным мы договорились о создании в Турции газового хаба", –– прокомментировал турецкий президент.
Что за газовый хаб в Турции?
В среду, 12 октября, Владимир Путин на энергетическом форуме в Москве рассказал, что хочет создать в Турции крупнейший газовый хаб. Благодаря этому Россия надеется нарастить в будущем поставки газа в Европу через Черное море. Таким образом страна-агрессор сможет заместить утраченный объем прокачки через газопроводы "Северный поток". Путин считает такое решение "экономически целесообразным" и более безопасным с точки зрения топливных поставок.
На следующий день, 13 октября, Путин озвучил свою идею непосредственно Эрдогану на встрече с ним в столице Казахстана Астане на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Сейчас экспорт российского газа в Турцию идет через морские газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток".
Эрдоган, в свою очередь, предварительно согласился на предложение лидера страны-агрессора и даже заявил, что такой хаб построят в европейской части страны. Сейчас рассматривается регион Фракия, который граничит с Грецией и Болгарией.
Строительство газового хаба в Турции: реально ли это?
Российский Forbes сомневается, что проект создания хаба в Турции будет реализован. В комментарии изданию старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Рональд Смит рассказал, что строительство нового крупного подводного трубопровода займет годы. Кроме того, для последующей реализации топлива в странах Европы нужен "политический прорыв".
Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов также не уверен, что Европа захочет покупать российский газ, даже если хаб действительно будет построен. Кроме того, эксперт отмечает, что вряд ли Турция будет заинтересована в его строительстве, учитывая возможные проблемы с реализацией топлива.
Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на немецких следователей сообщило, что серия взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошла из-за диверсий, организованных Россией.