Хоче продавати газ у Європу: Путін умовив Ердогана створити газовий хаб у Туреччині

Президент республіки підтвердив, що європейські країни зможуть купувати паливо, що надходить із країни-агресора через Туреччину.

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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган погодився на пропозицію глави РФ Володимира Путіна створити газовий хаб. Про це він сказав сьогодні, 19 жовтня, на зборах своєї партії у парламенті Туреччини, пише російське агентство "РІА Новини”.

Це означає, що Росія зможе продавати паливо країнам Європи через Туреччину.

Глава республіки, зокрема, зазначив, що наразі європейські країни Європи активно шукають шляхи імпорту газу. Водночас у Туреччині таких проблем немає, наголосив Ердоган.

"Зараз Європа думає про те, як забезпечити себе енергією в майбутній зимовий період. У нас, слава Аллаху, такої проблеми немає. Крім того, на останній зустрічі з паном Путіним ми домовилися про створення в Туреччині газового хаба", –– прокоментував турецький президент.

[ + – ] Ердоган погодився на будівництво газового хаба в Туреччині Фото: Flickr

Що за газовий хаб у Туреччині?

У середу, 12 жовтня, Володимир Путін на енергетичному форумі в Москві розповів, що хоче створити в Туреччині найбільший газовий хаб. Завдяки цьому Росія сподівається наростити в майбутньому постачання газу в Європу через Чорне море. Так країна-агресор зможе замістити втрачений обсяг прокачування через газопроводи "Північний потік". Путін вважає таке рішення "економічно доцільним" і безпечнішим із погляду паливних постачань.

Наступного дня, 13 жовтня, Путін озвучив свою ідею безпосередньо Ердогану на зустрічі з ним у столиці Казахстану Астані на полях саміту Наради щодо взаємодії та заходів довіри в Азії.

Наразі експорт російського газу в Туреччину йде через морські газопроводи "Турецький потік" і "Блакитний потік".

Ердоган, зі свого боку, попередньо погодився на пропозицію лідера країни-агресора та навіть заявив, що такий хаб збудують у європейській частині країни. Наразі розглядають регіон Фракія, який межує з Грецією та Болгарією.

Будівництво газового хаба в Туреччині: чи це реально?

Російський Forbes сумнівається, що проєкт створення хаба в Туреччині реалізують. У коментарі виданню старший аналітик "БКС Світ інвестицій" Рональд Сміт розповів, що будівництво нового підводного трубопроводу займе роки. Крім того, для подальшої реалізації палива в країнах Європи потрібний "політичний прорив".

Головний директор із енергетичного напрямку Інституту енергетики та фінансів Олексій Громов також не впевнений, що Європа захоче купувати російський газ, навіть якщо хаб справді буде збудований. Крім того, експерт зазначає, що навряд чи Туреччина буде зацікавлена в його будівництві з огляду на можливі проблеми з реалізацією палива.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal із посиланням на німецьких слідчих повідомило, що серія вибухів на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2" сталася через диверсії, організовані Росією.