У Німеччині впевнені, що "Північні потоки" підірвали росіяни, — WSJ

Німецькі слідчі вважають, що вибухівку потужністю 500 кілограмів у тротиловому еквіваленті спустили до газопроводів з корабля. Підводний безпілотник показав пробоїну у "Північному потоці" діаметром 8 метрів.

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Серія вибухів на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік — 2" сталася через диверсії, які влаштувала Росія. Про це пише американська газета The Wall Street Journal із посиланням на німецьких слідчих.

Правоохоронці розслідують інцидент виходячи із припущення, що за вибухами стоїть РФ. Внаслідок підриву виникли витоки на 3 із 4 ділянок газопроводів, прокладених дном Балтійського моря, зазначило видання.

У Німеччині сумніваються, що вибуховий пристрій доставив військовий підводний човен, на місці була відносно невелика глибина до 70 метрів. За ділянкою пильно стежать військово-морські сили НАТО, зазначили джерела.

[ + – ] Вибухівка мала потужність близько 500 кг у тротиловому еквіваленті

Німецькі чиновники як одну з версій називають спуск вибухівки з корабля і дистанційний підрив. Через погодні умови та підводні течії слідчі не залучили водолазів.

Поліція покладалася на морські підводні безпілотники, кораблі та мінні шукачі, оснащені гідролокаторами та відеокамерами. За допомогою цього обладнання можна просканувати ділянки пошкоджених труб, зауважила газета.

Фото наслідків вибухів, вивчені електронні повідомлення та журнали судноплавства дозволяють стверджувати, що вибухівка мала потужність близько 500 кг у тротиловому еквіваленті, кажуть слідчі.

Росія посилить тиск на Німеччину для запуску "Північного потоку — 2"

Москва заперечує провину та заявляє, що вибухи на трубопроводах були терактом проти інтересів Росії. Деякі європейські чиновники заявили, що припинення подачі газу з РФ стало відповіддю на санкції через її воєнне вторгнення в Україну.

Одна з двох ниток "Північного потоку — 2" не постраждала внаслідок вибухів. Росія посилюватиме тиск на німецьких політиків, щоб вони запустили "Північний потік — 2", упевнені західні представники влади.

[ + – ] Одна з двох ниток "Північного потоку — 2" не постраждала після вибухів

Трубопроводи "Північний потік" та "Північний потік — 2" проходять через води Німеччини, Швеції та Данії. Три країни проводять розслідування інциденту. Шведська та данська влада ще не оприлюднила подробиць розслідування. Федеральна прокуратура Німеччини порушила кримінальну справу за фактом терактів та диверсії, пише видання.

У Швеції розслідування проводить служба контррозвідки. У Данії та Німеччині до розслідування залучено поліцію та військово-морські сили. Країни співпрацюють між собою та партнерами НАТО.

Нагадаємо, що раніше німецький підводний безпілотник "Бундесвер" зробив знімки на місці газового витоку на трубопроводі "Північний потік". На фото було видно 8-ми метрову пробоїну.

Після підривів на "Північних потоках" президент РФ Володимир Путін заговорив про загрози світовій енергетичній та транспортній інфраструктурі.

У Москві вважають, що США винні у диверсіях на газопроводах. Вашингтон хоче змусити Євросоюз перейти на імпорт дорого скрапленого палива, заявили у Кремлі.

Швеція відмовила російським представникам у доступі до розслідування вибухів на об'єкті. За словами влади, аварія сталася у винятковій економічній зоні Швеції.