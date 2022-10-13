"Світова інфраструктура під загрозою": нові завуальовані погрози Путіна

За словами російського президента, небезпека загрожує всій світовій енергетичній і транспортній інфраструктурі. Пошкодження, подібні до тих, що сталися на "Північних потоках", як каже Путін, можуть виникнути в будь-якій точці планети.

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Після вибухів на "Північних потоках" із боку російського президента Володимира Путіна були чергові завуальовані погрози. Цього разу Путін попередив, що небезпека може загрожувати всій світовій енергетичній і транспортній інфраструктурі. Про це повідомляє Metro.

Виступаючи напередодні на енергетичному форумі в Москві, президент РФ сказав, що це створює небезпечний прецедент.

За словами Путіна, під загрозою будь-який критично важливий об'єкт транспортної, енергетичної чи комунальної інфраструктури незалежно від його місцезнаходження.

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Глава Кремля вважає, що за вибухами, які спровокували витік газу на газопроводах "Північний потік", стоять США, і що на користь американців домогтися того, щоб Європа перейшла на імпорт дорожчого зрідженого палива.

Путін назвав ушкодження газопроводу міжнародним тероризмом, спрямованим на підрив енергетичної безпеки всього континенту.

Президент США Джо Байден заперечує такі звинувачення свого російського колеги. Росіяни поширюють дезінформацію та брехню, висловився Байден.

Представники ЄС не звинувачують нікого персонально, але в приватних розмовах ніхто не сумнівається, що пошкодження на "Північних потоках" — російська диверсія.

За оцінками британського військового аналітика Майкла Кларка, для подібних руйнувань знадобився б підводний човен. Експерт вважає, що так війна в Україні переноситься й на територію Балтики.

Раніше Фокус повідомляв, що, побоюючись інших інцидентів, у Швеції не допустили представників Росії до розслідування вибуху "Північного потоку".