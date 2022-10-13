"Мировая инфраструктура под угрозой": новые завуалированные угрозы Путина

По словам российского президента, опасность грозит всей мировой энергетической и транспортной инфраструктуре. Повреждения, подобные тем, которые произошли на "Северных потоках", как говорит Путин, могут возникнуть в любой точке планеты.

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После взрывов на "Северных потоках" со стороны российского президента Владимира Путина последовали очередные завуалированные угрозы. На этот раз Путин предупредил, что опасность может грозить всей мировой энергетической и транспортной инфраструктуре. Об этом сообщает Metro.

Выступая накануне на энергетическом форуме в Москве, президент РФ сказал, что произошедшее создает опасный прецедент.

По словам Путина, под угрозой любой критически важный объект транспортной, энергетической или коммунальной инфраструктуры, независимо от его местонахождения.

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Глава Кремля считает, что за взрывами, которые спровоцировали утечку газа на газопроводах "Северный поток", стоят США, и что в интересах американцев добиться того, чтобы Европа перешла на импорт более дорогостоящего сжиженного топлива.

Путин назвал повреждения газопровода международным терроризмом, направленным на подрыв энергетической безопасности всего континента.

Президент США Джо Байден отрицает такие обвинения своего российского коллеги. Россияне распространяют дезинформацию и ложь, высказался Байден.

Представители ЕС не обвиняют никого персонально, но в частных беседах никто не сомневается, что повреждения на "Северных потоках" — российская диверсия.

По оценкам британского военного аналитика Майкла Кларка, для подобных разрушений понадобилась бы подводная лодка. Эксперт считает, что таким образом война в Украине переносится и на территорию Балтики.

Ранее Фокус сообщал, что, опасаясь других подобных инцидентов, в Швеции не допустили представителей России к расследованию взрыва "Северного Потока".