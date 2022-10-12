Для повышения цен: Путин обвинил в подрыве "Северных потоков" зарубежные энергокомпании

Владимир Путин заявил, что авария на газопроводе "Северный поток — 2" является "актом международного терроризма". Таким образом конкуренты Nord Stream хотят заставить европейцев покупать энергоресурсы по завышенным ценам, считает президент РФ.

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что за подрывом газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море стоят участники мирового энергорынка. Об этом он сказал сегодня в рамках форума "Российская энергетическая неделя", передает РИА "Новости".

По словам лидера страны-агрессора, отдельные зарубежные энергокомпании ведут подрывную деятельность и уничтожают инфраструктуру конкурентов. Таким образом они якобы пытаются заставить европейцев покупать энергоресурсы по завышенным ценам.

"Нет сомнений, это [диверсия на "Северных потоках"] — акт международного терроризма, цель которого –– подорвать энергетическую безопасность целого континента. Логика –– уничтожить, блокировать источники дешевой электроэнергии", –– прокомментировал Путин.

Президент РФ также утверждает, что отремонтировать "Северные потоки" можно, однако в этом, по его словам, есть смысл лишь в том случае, если будет гарантирована их экономически обоснованная эксплуатация и безопасность.

Он подчеркнул, что Nord Stream –– это исключительно коммерческий проект, в котором, дескать, нет политической подоплеки.

Путин добавил, что Россия не намерена поставлять газ в те страны, которые введут так называемый потолок цен на нефть.

"Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, за свой счет оплачивать чужое благополучие", –– высказался глава Кремля.

Напомним, Швеция не допустила РФ к расследованию взрыва "Северного Потока". Глава временного правительства Швеции заявила, что нужно быть готовым к тому, что подобные инциденты повторятся.

Фокус в своей статье писал о том, что если Россия действительно самостоятельно повредила газопроводы, то это было сделано для реализации нескольких целей, одна из которых – продолжать зарабатывать на поставках газа через работающие газопроводы. Имеется в виду транзитный коридор через Украину и газопровод "Турецкий поток".