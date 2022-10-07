Газовый шантаж Европы: кто и зачем повредил газопроводы "Северный поток"

Повреждение газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" было произведено намеренно, говорят в НАТО. Эксперты склоняются в сторону аргументов, что именно Россия совершила диверсию на газопроводах.

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Если действительно Россия самостоятельно повредила газопроводы, то это было сделано для реализации нескольких целей, одна из которых – продолжать зарабатывать на поставках газа через работающие газопроводы – а это транзитный коридор через Украину и газопровод "Турецкий поток". Об этом Фокусу рассказал Роман Ницович, руководитель программ аналитического центра DiXi Group.

"Можно сказать, что одна из целей – продолжить зарабатывать на поставках газа, что остаются, "Турецкий поток", наш транзитный коридор. Второе – спровоцировать определенное ослабление санкционного давления, или же продавить такими действиями уменьшение помощи Украине, нацеливаясь на наиболее уязвимые рынки Европы. И, конечно, под влиянием фактора форс-мажора после повреждения газопроводов "Газпром" может не выполнять контрактные обязательства и не получать иски от европейских компаний. Сокращение поставок были с лета, поводы уже были для исков. Сейчас – отсылка на форс-мажор, это началось еще с истории с турбиной на ремонте в Канаде, эта история о технических причинах продолжается", — прокомментировал Роман Ницович.

Старший аналитик Dragon Capital Денис Саква полагает, что РФ действительно могли быть выгодны такие провокации, как намеренное повреждение газопроводов. "Аргументы в сторону России есть, это, в том числе, объявить форс-мажор по поставкам по "Северному потоку-1" и не платить штрафы, постараться шантажом заставить Европу сертифицировать "Северный поток-2". Но, конечно, утверждать, кто конкретно это сделал, я не могу", — отметил Денис Саква.

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Эксперты подчеркивают: как бы ни старалась РФ повлиять на Европу, там уже запущен процесс отказа от использования российского газа. "Отказ от газа из России – сложный и довольно болезненный для Европы процесс. И все инфраструктурные газовые проекты быстро завершить невозможно. Но процесс идет. Недавно запустили интерконнектор в Болгарии, до этого Болгария на 100% была зависима от российского газа. Польша закончила свой интерконнектор. Ситуация сдвинулась с мертвой точки. Раньше не было стимулов у Европы, они не рассматривали отказ от российского газа. Но теперь они все решают, как это сделать, а не делать ли. Вопрос ухода России из Европы уже решен, и если доля Газпрома в Европе останется, то она будет очень небольшая", — считает Денис Саква.

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Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в данный момент все факторы указывают на то, что авария на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошла из-за преднамеренной диверсии.

Как сообщал Фокус, сейсмологи из Уппсальского университета Швеции заявили, что сила взрыв газопроводной трубы под Балтийским морем соответствовала более чем сотне килограммов динамита.

Ранее Фокус писал, что, по данным оператора проекта Nord Stream AG, сроки восстановления газотранспортной инфраструктуры после повреждения газопроводов оценить пока невозможно.