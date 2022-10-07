Газовий шантаж Європи: хто і навіщо пошкодив газопроводи "Північний потік"

Пошкодження газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" здійснили навмисно, кажуть у НАТО. Експерти схиляються до аргументів, що саме Росія здійснила диверсію на газопроводах.

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Якщо Росія самостійно пошкодила газопроводи, то це зроблено для реалізації кількох цілей, одна з яких — продовжувати заробляти на постачанні газу через робочі газопроводи — а це транзитний коридор через Україну та газопровід "Турецький потік". Про це Фокусу розповів Роман Ніцович, керівник програм аналітичного центру DiXi Group.

"Можна сказати, що одна з цілей — продовжити заробляти на постачанні газу, що залишаються, "Турецький потік", наш транзитний коридор. Друге — спровокувати певне послаблення санкційного тиску, або ж продавити такими діями зменшення допомоги Україні, націлюючись на найуразливіші ринки Європи. І, звичайно, під впливом фактора форс-мажору після пошкодження газопроводів "Газпром" може не виконувати контрактні зобов'язання і не отримувати позови від європейських компаній. Скорочення поставок були з літа, приводи вже були для позовів. це почалося ще з історії з турбіною на ремонті в Канаді, ця історія про технічні причини продовжується", — прокоментував Роман Ніцович.

Старший аналітик Dragon Capital Денис Саква вважає, що РФ справді могли бути вигідними такі провокації, як навмисне пошкодження газопроводів. "Аргументи у бік Росії є, це, зокрема, оголосити форс-мажор з постачання "Північного потоку-1" і не платити штрафи, постаратися шантажем змусити Європу сертифікувати "Північний потік-2". Але, звичайно, стверджувати, хто саме це зробив, я не можу", — зазначив Денис Саква.

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Експерти наголошують: як би не намагалася РФ вплинути на Європу, там уже запущено процес відмови від використання російського газу. "Відмова від газу з Росії — складний і досить болісний для Європи процес. І всі інфраструктурні газові проєкти швидко завершити неможливо. Але процес іде. Нещодавно запустили інтерконектор у Болгарії, до цього Болгарія на 100% була залежною від російського газу. Польща закінчила свій інтерконектор. Ситуація зрушила з мертвої точки. Раніше не було стимулів у Європи, вони не розглядали відмову від російського газу. Але тепер вони все вирішують, як це зробити, а чи не робити. Питання відходу Росії з Європи вже вирішене, і якщо доля "Газпрому" в Європі залишиться, то вона буде дуже невеликою", — вважає Денис Саква.

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Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наразі всі фактори вказують на те, що аварія на трубопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" сталася через навмисну диверсію.

Як повідомляв Фокус, сейсмологи з Упсальського університету Швеції заявили, що сила вибуху газопровідної труби під Балтійським морем відповідала більш ніж сотні кілограмів динаміту.

Раніше Фокус писав, що, за даними оператора проєкту Nord Stream AG, термін відновлення газотранспортної інфраструктури після пошкодження газопроводів оцінити поки неможливо.