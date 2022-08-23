Будинок без газу: чому в Україні взимку можуть бути перебої з постачанням газу

Основні ризики нового опалювального сезону — пошкодження інфраструктури ракетними ударами та можливе зупинення транзиту російського газу через українську ГТС.

У підземних газових сховищах України вже близько 12,5 млрд кубометрів природного газу, і експерти кажуть, що закачування триває. І хоча прем'єр-міністр поставив завдання закачати 19 млрд кубів, найімовірніше, до середини жовтня у сховищах буде значно менший обсяг. Це ускладнить завдання успішного проходження опалювального сезону 2022-2023 років. Про це йдеться в новій статті Фокусу "Готуй буржуйку влітку. Які проблеми з газом та теплом можуть бути у новому зимовому сезоні".

"До середини жовтня в ПГС (підземні газові сховища) буде 13,5-14 млрд куб, якщо нічого непередбачуваного не трапиться. Ще потрібно 1-1,5 млрд закачати, щоб знизити ризики. Ключовий ризик — Росія припинить транзит, доведеться змінювати режим, і знадобиться більше газу для підтримки тиску в системі", — прокоментував Фокусу ситуацію з газом директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій, зазначив: ключовим ризиком, який може вилитися гострим дефіцитом газу для населення, є можливе зупинення постачання російського газу через українську ГТС.

"Якщо припиняється транзит російського газу, а в нас у ПГС буде 15 млрд кубометрів, то не вистачить цього обсягу, з горем навпіл вистачить 19 млрд кубометрів. Можуть навіть пробувати робити віялові відключення газу, це складно, але спробувати можна — відключати газ на якийсь період. Дефіцит газу вже є", — каже Юрій Корольчук.

За його словами, зараз Україна продовжує видобувати власний газ обсягом близько 40 млн кубометрів на добу. І поки є власний видобуток, то ризики є мінімальними. Але якщо в Харківській області, де знаходяться родовища та активно триває видобуток, посиляться ракетні та артилерійські обстріли, то ситуація погіршиться, а видобуток газу можуть припинити.

Дефіцит газу міг би бути виправлений через імпортні контракти, проте експерти впевнені, що поки у великих обсягах імпорту нема потреби.

"Є приватні українські видобувачі, експорт газу заборонено, і постійно йде закачування до сховищ, висока ймовірність, що газ закуплять у наших приватних компаній, а ціна буде нижчою, ніж у Європі, де очікувано буде дефіцит газу", — пояснює експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

На його думку, в новому опалювальному сезоні можуть бути спеціальні програми економії газу. "Будуть програми економії газу на кшталт "Прикрути", як у 2017 році. У ЄС теж йдуть шляхом зниження споживання, і Україні також варто йти шляхом скорочення", — зазначив Прокіп.

Раніше Фокус писав, що на тлі заяви російського "Газпрому" про зупинення роботи "Північного потоку-1" через ремонт спотова ціна газу в Європі вперше з березня 2022 року перевищила позначку $2 800 за тисячу кубометрів.

Нагадаємо, на думку голови НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, для проходження опалювального сезону Україні знадобиться щонайменше 15-19 млрд кубометрів природного газу.