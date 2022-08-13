Чи вистачить газу та вугілля? Як Україна переживе наступний опалювальний сезон

Розбираємось, як складна економічна ситуація та збитки, завдані російськими окупантами інфраструктурі України, вплинуть на опалювальний сезон.

Україна продовжує вести активну підготовку до нового опалювального сезону, який має стартувати трохи більше ніж за два місяці. Фокус розбирався, що робить українська влада для того, щоб узимку українці не залишилися без тепла в будинках.

Вугілля з Австралії

2014 року, коли Україна втратила контроль над частиною Донбасу, де розташована більшість шахт, країна почала закуповувати енергетичне вугілля в Росії. За даними Державної митної служби, за підсумками 2021 року 62% імпортного вугілля в Україну надійшло з Росії. Зі США імпортувалося близько 20%, з Казахстану – 12%.

Але вже наприкінці минулого року Росія почала активно готуватися до повномасштабної війни та заблокувала транспортні постачання казахського вугілля та обмежила постачання власного енергоресурсу. Тому українським енергокомпаніям довелося доставляти вугілля морем із США, Австралії та Колумбії.

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З огляду на те, що з 24 лютого 2022 року українські морські порти виявилися заблокованими російськими кораблями, ввозити вугілля морем виявилося неможливим — для експорту палива залишилася лише залізниця. Так, наприклад, було доставлено вугілля з Австралії: в Україну прибуло 39 вагонів із вугіллям, а організувати цю доставку допомогли Україні партнери з Польщі та влада Австралії

Але чи вистачить цього Україні наступної зими? На думку експерта Віктора Карвацького – цілком.

"Ринок вугілля зараз, по суті, глобальний. Мені здається, що цього має вистачити. Шкода, що не можемо розраховувати на вугілля з Казахстану через блокування поставок Росією", — розповів експерт в інтерв'ю сайту 24 каналу.

При цьому Україні потрібно накопичити ще 700 тисяч тонн вугілля. Як уже згадувалося, вітчизняні морські порти поки що заблоковані та доступні лише для перевезення зерна, додаткові обсяги вугілля в Україну можуть надійти лише залізницею з європейських країн.

Що із підготовкою до опалювального сезону?

Ще кілька місяців тому уряд попередив, що взимку українці зможуть відчути себе європейцями як мінімум за температурою у квартирах та будинках.

"Опалювальний сезон розпочнеться вчасно. Для цього у нас є всі передумови. Але ми маємо відвикнути жити взимку з відкритими вікнами та обігрівати вулицю. Вважаємо, що оптимальна температура в будинку має коливатися в межах 18-20 градусів, але в жодному випадку не нижче 16 градусів. Як у економних країнах розвиненої Європи", – сказав керівник Мінрегіону Олексій Чернишов.

За словами міністра, українці мають не лише сподіватися на державу, а й самостійно підготуватися до майбутніх холодів.

"Головне завдання — забезпечити безперервність подачі тепла. Ми розуміємо всі ризики та активно готуємося до них", — додав Чернишов.

[ + – ] Взимку українці зможуть відчути себе європейцями як мінімум за температурою у квартирах та будинках. Фото: Getty Images

Крім цього, слід бути готовими до того, що через війну з'явилися серйозні інфраструктурні проблеми – до багатьох будинків буде складно подати тепло чи газ через зруйновані мережі.

Так, наприклад, комунальна катастрофа восени та взимку чекає місто Краматорськ у Донецькій області. У регіоні через війну немає газу, про що вже попередив голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Відновити постачання блакитного палива неможливо, у місті 912 багатоповерхівок, а це 60 тисяч квартир. У всіх багатоповерхівках із приходом холодів доведеться перекривати воду, адже труби замерзнуть.

"Ліфти не працюють (з причин безпеки), опалення немає, газу немає, води немає, каналізації немає. Якщо всі люди користуватимуться електрообігрівачами, мережі не витримають навантаження, розпочнуться масові пожежі", – розповів Попенко.

З такими ж проблемами зіткнуться і жителі Слов'янська: у місті немає води та газу, а електрику подають із перебоями через близькість високовольтних ліній до зони бойових дій. Голова міської військової адміністрації Вадим Лях говорив про неможливість розпочати опалювальний сезон у таких умовах із настанням холодів.

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"Ми ж розуміємо, якщо мінусова температура буде, бак з водою замерзне. Цистерна, яку ми приженемо і залишимо на ніч, замерзне. Ви опалюватимете свою квартиру — це якщо буде електроенергія, але каналізація замерзне. Тут слід серйозно замислитися, як бути далі, як виживати. Саме виживати, тому що опалювального сезону фактично не буде", – сказав Лях.

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що незважаючи на всі складнощі, Кабмін розпочав підготовку до опалювального сезону ще у травні-червні.

"Кілька сотень котелень розбито, втрачено. Ми розуміємо, що це ризик для міст. Ми взялися їх відновлювати і розуміємо, що ми їх відновимо", – заявив прем'єр-міністр.

Шмигаль також розповів, що уряд створив запас швидких модульних котелень на різних видах палива, такі прилади можна розгорнути протягом тижня. Зокрема, створено запас спеціальних генераторів для електроенергії та запас очисників для питної води.

Чи вистачить Україні газу

Глава НАК "Нафтогаз України" впевнений, що 2023 року споживання газу знизиться, тому на найближчий опалювальний сезон блакитного палива точно вистачить. По-перше, багато великих промислових компаній зупинили свою діяльність, по-друге, частина населення залишила країну, і повернення цих людей залишається під питанням.

Для проходження опалювального сезону Україні знадобиться щонайменше 15-19 млрд кубометрів палива. Як розповів голова "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, станом на червень 2022 року в українських підземних сховищах було приблизно 11,4 млрд кубометрів газу.

[ + – ] Для проходження опалювального сезону Україні знадобиться щонайменше 15-19 млрд кубометрів палива.

Що із заборгованістю з комуналки?

Це ще одна серйозна проблема, оскільки борги продовжують зростати, і загальна сума станом на червень уже перевищила 100 млрд грн. Справа в тому, що багато українців втратили роботу і не можуть платити за рахунками як раніше, а інші вимушено поїхали з рідних міст і теж не сплачують за послуги ЖКГ.

Тим часом Верховна Рада ухвалила закон про заборону примусово стягувати борги за житлово-комунальні послуги, поки діє воєнний стан. Нововведення стосуються українців із територіальних громад, які перебувають в окупації чи в районах, де тривають бойові дії.

[ + – ] Верховна Рада ухвалила закон про заборону примусово стягувати борги за послуги ЖКГ Фото: Getty Images

Складний сезон-2022

В уряді не сумніваються, що опалювальний сезон 2022/2023 пройти буде складно, але вірять у краще. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, підготовка до опалювального сезону триває за планом.

"Затверджено графіки як ремонтної кампанії, так і накопичення енергоресурсів. Великий обсяг роботи також пов'язаний з підготовкою до можливих надзвичайних ситуацій, які передусім можуть виникнути внаслідок обстрілів з боку росіян", — повідомив міністр.

Галущенко також додав, що розроблено різні сценарії проходження опалювального сезону.

Планові обсяги накопичення газу та вугілля продовжуються та орієнтовані, насамперед, на критичні сценарії, щоб навіть у найскладніших умовах забезпечити енергопостачання населення.

Раніше Фокус розповідав, як українці можуть самостійно підготуватись до майбутньої зими : замінити вікна та двері будинку на герметичні, по можливості утеплити фасад, щоб підвищити енергоефективність житла і не тільки.

Також Фокус повідомляв, що буде з тарифами на тепло і чи загрожують українцям віялові відключення електрики.