Хватит ли газа и угля? Как Украина переживет следующий отопительный сезон

Разбираемся, как сложная экономическая ситуация и ущерб, нанесенный российскими оккупантами инфраструктуре Украины, повлияют на отопительный сезон.

Украина продолжает вести активную подготовку к новому отопительному сезону, который должен стартовать чуть больше чем через два месяца. Фокус разбирался, что делают украинские власти для того, чтобы зимой украинцы не остались без тепла в домах.

Уголь из Австралии

В 2014 году, когда Украина потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт, страна начала закупать энергетический уголь в России. По данным Государственной таможенной службы, по итогам 2021 года 62 процента импортного угля в Украину поступило из России. Из США импортировалось около 20%, из Казахстана – 12%.

Но уже в конце прошлого года Россия начала активно готовиться к полномасштабной войне и заблокировала транспортные поставки казахского угля и ограничила поставки собственного энергоресурса. Поэтому украинским энергокомпаниям пришлось доставлять уголь морем из США, Австралии и Колумбии.

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Учитывая, что с 24 февраля 2022 года украинские морские порты оказались заблокированными российскими кораблями, ввозить уголь по морю оказалось невозможным — для экспорта топлива осталась только железная дорога. Так, например, был доставлен уголь из Австралии: в Украину прибыло 39 вагонов с углем, а организовать эту доставку Украине помогли партнеры из Польши и власти Австралии

Но хватит ли этого Украине на будущую зиму? По мнению эксперта Виктора Карвацкого – вполне.

"Рынок угля сейчас, по сути, глобальный. Мне кажется, что этого должно хватить. Жаль, что не можем рассчитывать на уголь из Казахстана из-за блокирования поставок по России", — рассказал эксперт в интервью сайту 24 канала.

При этом Украине нужно накопить еще 700 тысяч тонн угля. Как уже упоминалось, отечественные морские порты пока заблокированы и доступны только для перевозки зерна, дополнительные объемы угля в Украину могут поступить только по железной дороге из европейских стран.

Что с подготовкой к отопительному сезону?

Еще несколько месяцев назад правительство предупредило, что зимой украинцы смогут почувствовать себя европейцами как минимум по температуре в квартирах и домах.

"Отопительный сезон начнется вовремя. Для этого у нас есть все предпосылки. Но мы должны отвыкнуть жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу. Считаем, что оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах 18-20 градусов, но ни в коем случае не ниже 16 градусов. Как в экономных странах развитой Европы", – сказал руководитель Минрегиона Алексей Чернышов.

По словам министра, украинцы должны не только уповать на государство, но и самостоятельно подготовиться к будущим холодам.

"Главная задача — обеспечить непрерывность подачи тепла. Мы понимаем все риски и активно готовимся к ним", – добавил Чернышов.

[ + – ] Зимой украинцы смогут почувствовать себя европейцами как минимум по температуре в квартирах и домах. Фото: Getty Images

Кроме этого, следует быть готовыми к тому, что из-за войны появились серьезные инфраструктурные проблемы – во многие дома будет сложно подать тепло или газ из-за разрушенных сетей.

Так, например, коммунальная катастрофа осенью и зимой ждет город Краматорск в Донецкой области. В регионе из-за войны нет газа, о чем уже предупредил глава правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Возобновить поставку голубого топлива невозможно, в городе 912 многоэтажек, а это 60 тысяч квартир. Во всех многоэтажках с приходом холодов придется перекрывать воду, ведь трубы замерзнут.

"Лифты не работают (по причинам безопасности), отопления нет, газа нет, воды нет, канализации нет. Если все люди будут пользоваться электрообогревателями, сети не выдержат нагрузки, начнутся массовые пожары", – рассказал Попенко.

С такими же проблемами столкнутся и жители Славянска: в городе нет воды и газа, а электричество подают с перебоями из-за близости высоковольтных линий к зоне боевых действий. Глава городской военной администрации Вадим Лях говорил о невозможности начать отопительный сезон в таких условиях с наступлением холодов.

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"Мы же понимаем, если минусовая температура будет, бак с водой замерзнет. Цистерна, которую мы погоним и оставим на ночь, замерзнет. Вы будете отапливать свою квартиру – это если будет электроэнергия, но канализация замерзнет. Здесь нужно серьезно задуматься, как быть дальше, как выживать. Именно выживать, потому что отопительного сезона фактически не будет", – сказал Лях.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что, несмотря на все сложности, Кабмин начал подготовку к отопительному сезону еще в мае-июне.

"Несколько сотен котельных разбиты, потеряны. Мы понимаем, что это риск для городов. Мы взялись их восстанавливать и понимаем, что мы их восстановим", – заявил премьер-министр.

Шмыгаль также рассказал, что правительство создало запас быстрых модульных котельных на разных видах топлива, такие приборы можно развернуть в течение недели. В частности, создан запас специальных генераторов для электроэнергии и запас очистителей для питьевой воды.

Хватит ли Украине газа

Глава НАК "Нафтогаз Украины" уверен, что в 2023 году потребление газа снизится, поэтому на ближайший отопительный сезон голубого топлива точно хватит. Во-первых, многие крупные промышленные компании остановили свою деятельность, во-вторых, часть населения покинула страну, и возвращение этих людей остается под вопросом.

Для прохождения отопительного сезона Украине понадобится не менее 15-19 млрд кубометров топлива. Как рассказал председатель "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, по состоянию на июнь 2022 года в украинских подземных хранилищах находилось примерно 11,4 млрд кубометров газа.

[ + – ] Для прохождения отопительного сезона Украине понадобится не менее 15-19 млрд кубометров топлива.

Что с задолженностью по коммуналке?

Это еще одна серьезная проблема, поскольку долги продолжают расти и общая сумма по состоянию на июнь уже перевалила за 100 млрд грн. Дело в том, что многие украинцы потеряли работу и не могут платить по счетам как раньше, а другие вынужденно уехали из родных городов и тоже не оплачивают услуги ЖКХ.

Тем временем, Верховная Рада приняла закон о запрете принудительно взыскивать долги за жилищно-коммунальные услуги, пока действует военное положение. Нововведения касаются украинцев из территориальных громад, находящихся в оккупации или в районах, где продолжаются боевые действия.

[ + – ] Верховная Рада приняла закон о запрете принудительно взыскивать долги за услуги ЖКХ Фото: Getty Images

Сложный сезон-2022

В правительстве не сомневаются, что отопительный сезон 2022/2023 пройти будет сложно, но верят в лучшее. По словам министра энергетики Германа Галущенко, подготовка к отопительному сезону идет по плану.

"Утверждены графики как ремонтной кампании, так и накопления энергоресурсов. Большой объем работы также связан с подготовкой к возможным чрезвычайным ситуациям, которые, прежде всего, могут возникнуть в результате обстрелов со стороны россиян", — сообщил министр.

Галущенко также добавил, что разработаны разные сценарии прохождения отопительного сезона.

Плановые объемы накопления газа и угля продолжаются и ориентированы, в первую очередь, на критические сценарии, чтобы даже в самых сложных условиях обеспечить энергоснабжение населения.

Ранее Фокус рассказывал, как украинцы могут самостоятельно подготовиться к грядущей зиме: заменить окна и двери дома на герметичные, по возможности утеплить фасад, чтобы повысить энергоэффективность жилья и не только.

Также Фокус сообщал, что будет с тарифами на тепло и грозят ли украинцам веерные отключения электричества.