В Украине установили новые цены на газ: "Нафтогаз" рассказал, как сэкономить

Мелкие поставщики предлагают газ не дороже 8 гривен за кубометр. Эксперты прогнозируют на осень увеличение тарифов для промышленных предприятий, цены на продукты могут вырасти на 25%.

Украинские поставщики газа установили базовые цены на топливо за август, по сравнению с июлем они практически не изменились. Перечень стоимости приводит профильное издание "ГазПравда".

Тарифы за кубометр представили 10 поставщиков голубого топлива. В их числе:

"Эру Людям" – 7,70 гривен;

"Энерджи Трейд Групп" — 7,799 гривен;

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" – 7,96 гривен;

"Волыньэлектросбыт" и "Закарпатье Энергосбыт" — 7,98 гривен;

"Полтавагазсбыт" – 7,99 гривен.

Другие поставщики, по информации издания, продают газ от 8,20 до 9,99 гривен за кубометр.

[ + – ] Подавляющее большинство бытовых потребителей газа – это клиенты "Нафтогаза"

Некоторые мелкие поставщики предлагают годовые тарифные планы только действующим клиентам, а для новых цена будет значительно выше годовой.

"ГазПравда" заметила, что почти 98% бытовых потребителей газа – это клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". С 1 мая компания обслуживает 8,8 млн украинских домохозяйств.

Скидки от "Нафтогаза" – как платить за газ меньше

Клиенты "Нафтогаза" могут получить 1% скидку, если заплатят за газ до 15 августа, ее можно использовать в сентябре, сообщила пресс-служба поставщика.

Чтобы получить скидку, надо оплатить счет за газ в личном кабинете на сайте my.gas.ua или в чате GASUA. Можно платить за газ наперед, деньги останутся на лицевом счете клиента и будут списаны только за фактически потребленный газ.

Повышение цен на газ в Украине – прогнозы экспертов

Этой осенью ожидается повышение тарифов на газ для промышленных предприятий. Такая ситуация повлияет на стоимость продуктов, цены вырастут на 20-25% и сильнее всего подорожают продукты питания, предупредил аналитик Института экономических стратегий Юрий Корольчук.

Осенью стоимость газа для бизнеса вырастет примерно на 1/3, с 45 до 60 гривен за кубометр, эту цену заложат в стоимость товаров, в частности, строительных материалов и сельскохозяйственной продукции.

"Бытовая продукция, в стоимость которой закладываются цены на энергоносители, имеет перспективы роста до 20%. Продукты питания – рост не больше 25%", – сказал Корольчук.

Напомним, что украинские власти договорились с США о газовом ленд-лизе, чтобы пройти отопительный сезон.

Фокус ранее писал о возможной коммунальной катастрофе осенью и зимой в Краматорске, поскольку в Донецкой области отсутствует газ.