Коммунальная катастрофа из-за войны с РФ: где в Украине не будет отопления зимой

Жителям многоквартирных домов Краматорска и Славянска советуют покидать дома, в этих городах может не быть отопления во время морозов. А в Киеве и Харькове продолжается ремонт теплотрасс.

Осенью и зимой Краматорск ждет коммунальная катастрофа, в Донецкой области нет газа. Об этом написал в Facebook глава правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

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Возобновить поставку газа невозможно, в городе 912 многоэтажек, а это 60 тысяч квартир. Во всех многоэтажках с приходом холодов придется перекрывать воду, ведь трубы замерзнут.

"Лифты не работают (по вопросам безопасности), отопления нет, газа нет, воды нет, канализации нет. Если все люди будут пользоваться электрообогревателями, сети не выдержат нагрузки, начнутся массовые пожары", – предупредил он.

Лучшим вариантом для жителей многоквартирных домов Краматорска станет выезд из города или смена места жительства на частный сектор, советует Попенко.

Отопительный сезон на Донбассе: в Славянске отопления не будет

В Славянске из-за войны с Россией нет воды и газа. Электричество подают с перебоями из-за близости высоковольтных линий к зоне боевых действий. Глава городской военной администрации Вадим Лях говорил о невозможности начать отопительный сезон в таких условиях с наступлением холодов.

[ + – ] В Славянске нет воды и газа

"Мы же понимаем, если минусовая температура будет, бак с водой замерзнет. Цистерна, которую мы погоним и оставим на ночь, замерзнет. Вы будете отапливать свою квартиру – это если будет электроэнергия, но канализация замерзнет. Здесь нужно серьезно задуматься, как быть дальше, как выживать. Именно выживать, потому что отопительного сезона фактически не будет", – сказал Лях.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявлял, что города региона вдоль линии фронта постоянно обстреливают российские захватчики.

"По альтернативным источникам: это электрообогреватели, модульные котельные для всех объектов критической инфраструктуры, металлические печи, так называемые буржуйки. Дадим альтернативные предложения по газоснабжению", – прокомментировал Кириленко.

Отопительный сезон 2022 – как готовится Киев

Киевская горадминистрация 21 июля отчиталась о подготовке к холодам и отопительному сезону. Столичные коммунальщики испытали на мощность 75% тепловых сетей и 80% котельных.

Сейчас они устраняют неполадки на объектах инфраструктуры и проводится гидравлические испытания теплосетей.

[ + – ] Цены за отопление в Киеве могут поднять Фото: pravdainform.com.ua

Мэр Киева Виталий Кличко прогнозировал непростой отопительный сезон в Киеве, температура в домах будет несколько ниже, чем обычно, а цены за услугу могут повысить. Киев активно сотрудничает с госучреждениями, чтобы обеспечить город достаточным объемом газа и удержать цену на топливо, подчеркивал мэр.

Отопительный сезон 2022 в Харькове

О тщательной подготовке к новому отопительному сезону в Харькове говорил мэр города Игорь Терехов. По его словам, в Харькове хотят переложить 200 км теплосетей. Летом 2021 года коммунальщики заменили 100 км теплопроводов, но сейчас им мешают обстрелы ВС РФ.

"Что зависит от нас, все будет сделано, но я не исключаю, что россияне будут целенаправленно бомбить котельные, разбивать газопроводы. Мы готовимся к этому. Важно, как мы будем реагировать и как быстро устранять аварии. Что будет делать российский агрессор, предвидеть невозможно, будем исходить из сложившейся ситуации", – сказал Терехов.

Градоначальник добавил, что 80 км теплосетей в Харькове уже заменили, ремонтируютcя внутридомовые сети и устанавливаются энергосберегающие стеклопакеты.

Напомним, что в правительстве обещали украинцам выплачивать субсидии и не повышать тарифы на коммунальные услуги. "Нафтогаз" должен к началу отопительного сезона накопить в хранилищах 19 млрд кубометров газа.

Фокус ранее давал советы, как пережить возможное отключение отопления зимой. Эксперты советуют менять окна и двери дома на герметичные и утеплять фасады домов.