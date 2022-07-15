Правительство не будет повышать тарифы и продолжит платить субсидии, — Шмыгаль

По словам премьера, сейчас идет активная подготовка к отопительному сезону, в стране формируется запас газа и угля.

Во время совещания, посвященного подготовке к отопительному сезону, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что украинцам продолжат выплачивать субсидии, а тарифы останутся неизменными.

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"Как и обещали, все тарифы этой зимой остаются без изменений, также правительство продолжит выплачивать субсидии украинцам, которые нуждаются в помощи с оплатой коммунальных платежей", — подчеркнул премьер.

Также Шмыгаль рассказал, что сейчас готовится запас энергоносителей на зиму. Украина уже закачала в подземные хранилища 11,3 млрд кубов газа, при этом "Нафтогазу" поставлена задача к началу отопительного сезона накопить в хранилищах 19 млрд кубометров. Также по состоянию на сегодняшний день страна располагает 1,5 млн тонн угля.

"Это в 2,5 раза больше, чем определенные официальными документами гарантированные запасы", — сказал он.

При этом в Украине наращивают объемы собственной добычи и договариваются со странами-партнерами, чтобы обеспечить к зиме запас угля в размере более 2 млн тонн.

Напомним, 7 июля премьер заявил о том, что Кабмин принял решение заморозить любые повышения тарифов на коммунальные услуги, которые находятся в сфере ответственность правительства. Прежде всего речь идет о тарифах на электроэнергию.

Эксперты поясняли Фокусу, что сейчас правительство просто не может себе позволить рост тарифов, так как множество украинцев теряют рабочие места и их доходы снижаются. В то же время замораживание тарифов вовсе не означает, что вся страна в этом году будет обеспечена газом и теплом.

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов предрек стране "сверхсложный" отопительный сезон и предупредил, что температура в квартирах будет держаться в пределах 18-20 градусов.