В Украине не будут повышать тарифы на коммунальные услуги в ближайшее время, — Шмыгаль
Прежде всего речь идет о тарифах на электроэнергию, поскольку их регулирование находится в сфере ответственности правительства.
Кабинет Министров Украины принял решение заморозить любые повышения тарифов на коммунальные услуги, которые находятся в сфере ответственность правительства. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Прежде всего речь идет о тарифах на электроэнергию. По словам премьера, в ближайшее время подорожания электроэнергии не будет.
"Никакого повышения для людей сейчас не планируется и не предполагается", — подчеркнул Шмыгаль.
В то же время для стабильной работы рынка и бесперебойной подачи электроэнергии потребителям, кабмин примет постановление "о возложении специальных обязанностей на участников рынка электроэнергии, которые сейчас экспортируют в Европейский Союз".
Речь идет о коммерческой выгоде для украинских экспортеров, которые в нынешних условиях смогут хорошо заработать, что в свою очередь позволит сохранить тарифы для населения на прежнем уровне.
"Рекордные цены на электроэнергию в европейских странах позволяют украинским генерирующим компаниям заработать значительные средства, которые мы предлагаем частично направить на то, чтобы тарифы для украинцев оставались стабильными", — отметил Шмыгаль.Важно
Ранее Фокус выяснял ситуацию относительно возможного подорожания коммунальных услуг для населения в следующем отопительном сезоне. По мнению президента Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаила Гончара, сейчас правительство Украины не может себе позволить рост тарифов во время, когда граждане теряют рабочие места и доходы граждан снижаются. В то же время замораживание тарифов вовсе не означает, что вся страна в этом году будет обеспечена газом и теплом.