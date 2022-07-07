В Україні не підвищуватимуть тарифи на комунальні послуги найближчим часом, — Шмигаль

Насамперед йдеться про тарифи на електроенергію, оскільки їх регулювання перебуває у сфері відповідальності уряду.

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення заморозити будь-які підвищення тарифів на комунальні послуги, які перебувають у сфері відповідальності уряду. Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Насамперед йдеться про тарифи на електроенергію. За словами прем’єра, найближчим часом подорожчання електроенергії не буде.

"Ніякого підвищення для людей зараз не планується і не передбачається", — наголосив Шмигаль.

Водночас для стабільної роботи ринку та безперебійної подачі електроенергії споживачам Кабмін прийме постанову "про покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку електроенергії, які зараз експортують до Європейського Союзу".

Йдеться про комерційну вигоду для українських експортерів, які в нинішніх умовах зможуть добре заробити, що дозволить зберегти тарифи для населення на колишньому рівні.

"Рекордні ціни на електроенергію в європейських країнах дозволяють українським генерувальним компаніям заробити значні кошти, які ми пропонуємо частково спрямувати на те, щоб тарифи для українців залишалися стабільними", — зазначив Шмигаль.

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Раніше Фокус з'ясовував ситуацію щодо можливого подорожчання комунальних послуг для населення наступного опалювального сезону. На думку президента Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайла Гончара, зараз уряд України не може собі дозволити зростання тарифів у час, коли громадяни втрачають робочі місця та доходи громадян знижуються. Водночас заморожування тарифів зовсім не означає, що вся країна цього року буде забезпечена газом і теплом.