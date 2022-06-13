"Не найкраща ідея": влада України розповіла, що буде з тарифами за комуналку взимку

Голова енергетичного комітету Ради Андрій Герус вважає, що навіть за нинішніх тарифів важливо зберегти платіжну дисципліну. Насамперед мають платити ті, в кого збереглися зарплати та пенсії

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Парламент України має важливу позицію щодо тарифів на комунальні послуги для населення. Як повідомив народний депутат фракції "Слуга народу" та голова комітету Верховної ради з енергетики Андрій Герус в ефірі телемарафону, на сьогодні не стоїть питання щодо підвищення тарифів, однак у країні необхідно зберегти платіжну дисципліну.

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"Важливе питання, що навіть за наявних тарифів, зберігалася платіжна дисципліна, і щоб люди оплачували ті тарифи, які існують сьогодні. Хоч би платили ті люди, які мають доходи, ті, в кого збереглися зарплати, хто отримує пенсії", — зазначив Герус.

Нардеп додав, що зараз триває робота з накопичення запасів вугілля та газу, а також готується інфраструктура, і насамперед енергомереж. За його словами, "Нафтогаз" проводитиме зустрічі з представниками інших країн, щоб спільно вибудувати роботу із закачування газу до підземних сховищ — вже зараз планується закупівля газу в країнах Європи — Словаччині, Угорщині, Польщі.

"Сьогодні проходять і робочі наради, різні процеси, щоб уже зараз почати накопичувати газ у підземних газосховищах та вугілля для вугільних електростанцій", — розповів Герус.

Також голова комітету зазначив, що зима буде досить важкою, оскільки російські окупанти намагатимуться робити все можливе, щоб ускладнити українцям зимовий період. Проте уряд докладає зусиль, щоб цього не сталося.

"Україна готується. Я думаю, що ми зробимо так, щоб ця зима у всіх була світла, тепла, та щоб Україна була підготовлена", — наголосив нардеп.

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Зігріють не всіх. Чи готують для українців нові тарифи на газ та тепло

Раніше Фокус повідомляв, що український уряд намагатиметься стримувати тарифи на комунальні послуги для населення. Зокрема, вартість гарячої води в Україні протягом двох місяців залишатиметься на колишньому рівні.

Як повідомляла пресслужба Офісу Президента, українці щонайменше пів року платитимуть за електроенергію за довоєнним тарифом, а саме — 1,44 грн за кВт-год для тих, хто споживає менш як 250 кВт-год на місяць. За словами президента України Володимира Зеленського, до цієї категорії входить близько 80% українців.