"Не лучшая идея": власти Украины рассказали, что будет с тарифами за коммуналку зимой

Глава энергетического комитета Рады Андрей Герус считает, что даже при нынешних тарифах важно сохранить платежную дисциплину. Прежде всего должны платить те, у кого сохранились зарплаты и пенсии

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Парламент Украины имеет принципиальную позицию относительно тарифов на коммунальные услуги для населения. Как сообщил народный депутат фракции "Слуга народа" и глава комитета Верховной рады по энергетике Андрей Герус в эфире телемарафона, на сегодняшний день не стоит вопрос о повышении тарифов, однако в стране необходимо сохранить платежную дисциплину.

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"Важный вопрос, что даже при существующих тарифах, сохранялась платежная дисциплина, и чтобы люди оплачивали те тарифы, которые существуют сегодня. Хотя бы платили те люди, у которых есть доходы, те, у кого сохранились зарплаты, кто получает пенсии", — отметил Герус.

Нардеп добавил, что сейчас идет работа по накоплению запасов угля и газа, а также подготавливается инфраструктура, и прежде всего энергосетей. По его словам, "Нафтогаз" будет проводить встречи с представителями других стран, чтобы совместно выстроить работу по закачке газа в подземные хранилища — уже сейчас планируется закупка газа в странах Европы – Словакии, Венгрии, Польше.

"Сегодня проходят и рабочие совещания, разные процессы, чтобы уже сейчас начать накапливать газ в подземных газохранилищах и уголь для угольных электростанций, – рассказал Герус.

Также глава комитета отметил, что предстоящая зима будет достаточно тяжелой, поскольку российские оккупанты будут пытаться делать все возможное, чтобы усложнить украинцам зимний период. Однако правительство прикладывает усилия чтобы этого не произошло.

"Украина готовится. Я думаю, что мы сделаем так, чтобы эта зима у всех была светлая, теплая и Украина была подготовлена", — подчеркнул нардеп.

Важно

Согреют не всех. Готовят ли украинцам новые тарифы на газ и тепло

Ранее Фокус сообщал о том, что украинское правительство будет пытаться сдерживать тарифы на коммунальные услуги для населения. В частности, стоимость горячей воды в Украине в течение двух месяцев будет оставаться на прежнем уровне.

Как сообщала пресс-служба Офиса Президента, украинцы как минимум полгода будут платить за электроэнергию по довоенному тарифу, а именно — 1,44 грн за кВт/ч для потребляющих менее 250 кВт/ч в месяц. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в эту категорию входит около 80% украинцев.