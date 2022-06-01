Горячая вода летом 2022 не подорожает, в дальнейшем пересмотр тарифов возможен

Власть пока не планирует пересмотр тарифов, а цена горячей воды в июне и июле должна оставаться на нынешнем уровне, о чем правительство приняло постановление №637.

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Правительство всеми силами будет пытаться сдерживать тарифы для населения, отказываясь от повышения. Об этом говорится в новой статье Фокуса "Согреют не всех. Готовят ли украинцам в новом отопительном сезоне новые тарифы на газ и тепло".

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31 мая правительство приняло постановление №637, где гарантировало предприятиям ТКЭ льготную цену на газ, однако лишь до 31 июля 2022 года. В Министерстве энергетики объяснили: с 1 июня по 31 июля "Нафтогаз Трейдинг" реализует производителям тепловой энергии природный газ в объемах, необходимых для предоставления услуг по горячему водоснабжению, по цене 7420 грн. (с НДС) за тысячу кубометров. Это означает, что стоимость горячей воды в Украине в течение двух месяцев будет оставаться на прежнем уровне.

"Любой рост тарифов негативно всеми воспринимается, особенно во время войны. Правительство не может позволить себе рост тарифов, когда граждане не богатеют – потеряны рабочие места, доходы, поступает финансовая помощь гражданам от государства… Но не повышать их – проблема для ТКЭ. Возможно, выход будет в том, что нам не отказывают в предоставлении финансовой помощи от Евросоюза, наверняка правительство будет обращаться за целевыми финансами именно для преодоления этой проблемы", — отметил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

Отказ от повышения тарифов не означает, что вся страна будет, как в прошлом сезоне, полностью обеспечена газом и теплом. Ведь многие регионы в буквальном смысле опустели из-за миграции вследствие боевых действий, во многих разрушена инфраструктура, так что бесперебойная работа там предприятий по теплообеспечению потребует и миллионных инвестиций в инфраструктуру, и огромных средств на само функционирование подачи тепла. Если в населенном пункте населения почти нет, то, скорее всего, местные власти будут менять схемы и механизмы обеспечения теплом квартир. Речь идет о переходе на электроотопление и применение других механизмов.

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"Если будет не хватать газа, будут снижать температуру теплоносителя до 15%, это позволит снизить потребление. Или может быть принято решение ограничить уровень потребления газа домохозяйствами финансово – например, предложить 10 кубометров по одной цене, а чем выше потребление, тем дороже цена. Но для военного времени это крайне непопулярное решение", — отметил старший аналитик Dragon Capital Денис Саква.

Напомним, в начале 2022 года предприятия Киева рассказали Фокусу о повышенных тарифах на электроэнергию и тепло.

Как ранее сообщалось, один из главных факторов, влияющих на тарифы ЖКХ для населения, — стоимость энергоносителей, а 2021 год запомнился рекордным ростом рыночных цен на газ.

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