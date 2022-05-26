"Нафтогаз" предлагает в три раза повысить тарифы на газ для отопления, — СМИ

На сегодня предприятия закупают газ по цене 7,42 за кубометр. После одобрения Кабмином тарифы на топливо для отопления могут подорожать до 24-30 гривен за куб.

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Компания "Нафтогаз Трейдинг", осуществляющая поставки голубого топлива, планирует повысить цены на газ для предприятий тепловой коммунальной энергетики более чем в три раза. Об этом сообщает агентство "Українські новини" со ссылкой на источник, который ознакомился с проектом решения поставщика.

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По данным журналистов, речь идет о повышении стоимости газа для предприятий в рамках трехлетних договоров. "Нафтогаз Трейдинг" планирует поднять расценки на топливо почти до 24-29,4 тыс. гривен за одну тысячу кубометров.

Как утвержадет источник, газопоставляющее предприятие рассмотрело обращение Минэнерго относительно цены с учетом действия долгосрочных договоров, которые были заключены между компанией и ТКЭ, для формирования ими объемов голубого топлива на отопительный сезон 2022-2023 годов.

Согласно проекту решения "Нафтогаз Трейдинг", в трехлетних договорах будут установлены следующие расценки:

С 1 июня 2022 по 31 мая 2023 года с учетом фиксированного объема — 24 356,38 грн без НДС за одну тысячу кубометров, при этом цена с учетом тарифа на услуги транспортировки и коэффициента составит 29 391,55 грн за тысячу кубов.

На июнь 2022 года без учета фиксированного объема — 24 434,67 грн без НДС за тысячу кубометров, а с учетом тарифа на услуги транспортировки и коэффициента — 29 485,5 гривен.

С 1 июня 2022 по 31 декабря 2022 года с учетом фиксированного объема — 13 658,42 грн без НДС за тысячу кубов, а с учетом тарифа транспортировки и коэффициента — 16 554 гривен.

Осведомленный инсайдер также утверждает, что дополнительные соглашения к договорам "Нафтогаз Трейдинг" отправит контрагентам после того, как документы будут согласованы с правительством.

Стоит также напомнить, что цена на газ для ТКЭ на первый год в рамках длительных соглашений составляла 7,42 грн за кубометр без учета стоимости доставки — тариф действителен с 1 июня 2021 года по 31 мая 2022 года.

Напомним, ранее Минэнерго анонсировало снижение потребления газа в Украине до уровня собственной добычи.

Также сообщалось, что Донецкая и Луганская области остались без централизованного газоснабжения. Незаконные действия ВС РФ и повреждения стратегической инфраструктуры привело к тому, что десяткам тысяч бытовых потребителей полностью отключили поставки газа.