Луганщина вслед за Донецкой областью полностью осталась без газа

В результате обстрела ВС РФ прекращена работа последней уцелевшей газораспределительной станции, которая поставляла газ 36 тысячам абонентов.

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Со среды, 25 мая, Луганская область полностью осталась без газоснабжения. Об этом сообщил руководитель военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, в результате боевых действий была обесточена последняя газораспределительная станция на Луганщине, из-за чего регион полностью остался без голубого топлива.

Гайдай отмечает, что по состоянию на вчерашний день в Луганской области с газом оставились 36 тысяч бытовых потребителей в трех населенных пунктах. Запасов голубого топлива, как утверждает руководитель военно-гражданской администрации, хватило бы еще на полтора месяца.

В результате обстрела газораспределительной станции был травмирован сотрудник объекта, который осуществлял регулировку автоматики.

"Теперь газ отсутствует повсюду. Из-за этих обстрелов со стороны российской армии прекратила работу и указанная ГРС, что привело к отсутствию подачи централизованного газоснабжения в указанных населенных пунктах", — продолжил Гайдай и напомнил, что в Луганской области также отсутствует электроэнергия и водоснабжение, а воду для нужд мирного населения развозят спасатели ГСЧС.

[ + – ] Луганская область полностью осталась без газа

Стоит отметить, что Луганская область осталась без топлива вслед за Донетчиной, где газоснабжение было прекращено из-за повреждения ВС РФ магистрального газопровода и отсутствия альтернативных источников поставки голубого топлива. Приостановление распределения газа произошло в 14:00 23 мая.

Также сообщалось, что был остановлен транзит газа в Евросоюз через неподконтрольные Киеву территории. Украина пошла на такой шаг из-за потери контроля над некоторыми стратегическими объектами и вмешательства ВС РФ в технологические процессы газотранспортной-системы.