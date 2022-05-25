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Луганщина вслед за Донецкой областью полностью осталась без газа

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Газ Луганская область газоснабжение отключение ГРС
Фото: pexels.com | Луганская область полностью осталась без газа

В результате обстрела ВС РФ прекращена работа последней уцелевшей газораспределительной станции, которая поставляла газ 36 тысячам абонентов.

Со среды, 25 мая, Луганская область полностью осталась без газоснабжения. Об этом сообщил руководитель военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в результате боевых действий была обесточена последняя газораспределительная станция на Луганщине, из-за чего регион полностью остался без голубого топлива.

Гайдай отмечает, что по состоянию на вчерашний день в Луганской области с газом оставились 36 тысяч бытовых потребителей в трех населенных пунктах. Запасов голубого топлива, как утверждает руководитель военно-гражданской администрации, хватило бы еще на полтора месяца.

В результате обстрела газораспределительной станции был травмирован сотрудник объекта, который осуществлял регулировку автоматики.

"Теперь газ отсутствует повсюду. Из-за этих обстрелов со стороны российской армии прекратила работу и указанная ГРС, что привело к отсутствию подачи централизованного газоснабжения в указанных населенных пунктах", — продолжил Гайдай и напомнил, что в Луганской области также отсутствует электроэнергия и водоснабжение, а воду для нужд мирного населения развозят спасатели ГСЧС.

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Луганская область полностью осталась без газа

Стоит отметить, что Луганская область осталась без топлива вслед за Донетчиной, где газоснабжение было прекращено из-за повреждения ВС РФ магистрального газопровода и отсутствия альтернативных источников поставки голубого топлива. Приостановление распределения газа произошло в 14:00 23 мая.

Также сообщалось, что был остановлен транзит газа в Евросоюз через неподконтрольные Киеву территории. Украина пошла на такой шаг из-за потери контроля над некоторыми стратегическими объектами и вмешательства ВС РФ в технологические процессы газотранспортной-системы.