С 23 мая в Донецкой области отключают газоснабжение, — "Донецкоблгаз"

Бытовые потребители остаются без газоснабжения из-за повреждения магистрального газопровода и отсутствия альтернативных источников поставки топлива.

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С 14:00 23 мая на территории Донецкой области будет прекращено газоснабжение. Об этом предупредила пресс-служба компании "Донецкоблгаз".

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В заявлении говорится, что газоснабжение в Донецкой области будет прекращено из-за повреждения магистрального газопровода и отсутствия альтернативных источников поставки голубого топлива бытовым потребителям.

Приостановление распределения газа, как предупреждает "Донецкоблгаз", будет осуществлено с 14:00 23 мая. Однако, вынужденные ограничения не затронут бытовых потребителей, которые проживают в Комарской и Александровской ОТГ:

с. Мирное;

с. Искра;

с. Поддубное;

с. Зеленый Гай;

с. Воскресенка;

с. Новохатское;

с. Мирная Долина;

с. Новознаменовка;

с. Марьевка;

с. Бузиновка;

с. Знаменовка;

с. Петровка Вторая;

с. Никольское;

с. Зеленый Брод;

с. Новобахметьево;

с. Новый Кавказ;

с. Новоалександровка;

с. Елизаветовка.

"Донецкоблгаз" также призывает своих клиентов перекрыть все газовые краны на приборах и на газопроводах.

[ + – ] С 23 мая в Донецкой области отключат газоснабжение, - Донецкоблгаз

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко подтвердил, что в прифронтовом регионе ситуация крайне сложная ситуация с газоснабжением. По его словам, основной узел, через который осуществлялись поставки голубого топлива, в данный момент находится под контролем ВС РФ.

"Резервный узел был поврежден в апреле в результате боевых действий. Предприятие не имеет возможности начать ремонт из-за постоянных обстрелов российской армии. Каждый новый обстрел приводит к падению давления в сетях, и это также затрудняет работу всей системы", — продолжил Кириленко и добавил, что вышеуказанные факторы могут привести к полной остановке газоснабжения в Донецкой области.

[ + – ] В Донецкой области тяжелая ситуация с газоснабжением, - Кириленко

Напомним, ранее сообщалось, что жители Донецкой области в ближайшее время останутся без газа. По словам мэра Краматорска Александра Гончаренко, ВС РФ на неподконтрольных Киеву территориях вмешались в работу газопроводов, из-за чего прифронтовой регион рискует остаться без поставок голубого топлива. Жителей Донецкой области также призывали приобретать электроплиты, поскольку устранить аварийную ситуацию из-за непрекращающихся обстрелов невозможно.

Также сообщалось, что Украина была вынуждена приостановить транзит газа в ЕС через неподконтрольную Луганскую область. Оператор ГТС объяснял, что такое решение было принято из-за захвата российскими военнослужащими ряда стратегических объектов на Донбассе.