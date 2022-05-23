С 23 мая в Донецкой области отключают газоснабжение, — "Донецкоблгаз"
Бытовые потребители остаются без газоснабжения из-за повреждения магистрального газопровода и отсутствия альтернативных источников поставки топлива.
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С 14:00 23 мая на территории Донецкой области будет прекращено газоснабжение. Об этом предупредила пресс-служба компании "Донецкоблгаз".
В заявлении говорится, что газоснабжение в Донецкой области будет прекращено из-за повреждения магистрального газопровода и отсутствия альтернативных источников поставки голубого топлива бытовым потребителям.
Приостановление распределения газа, как предупреждает "Донецкоблгаз", будет осуществлено с 14:00 23 мая. Однако, вынужденные ограничения не затронут бытовых потребителей, которые проживают в Комарской и Александровской ОТГ:
- с. Мирное;
- с. Искра;
- с. Поддубное;
- с. Зеленый Гай;
- с. Воскресенка;
- с. Новохатское;
- с. Мирная Долина;
- с. Новознаменовка;
- с. Марьевка;
- с. Бузиновка;
- с. Знаменовка;
- с. Петровка Вторая;
- с. Никольское;
- с. Зеленый Брод;
- с. Новобахметьево;
- с. Новый Кавказ;
- с. Новоалександровка;
- с. Елизаветовка.
"Донецкоблгаз" также призывает своих клиентов перекрыть все газовые краны на приборах и на газопроводах.
Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко подтвердил, что в прифронтовом регионе ситуация крайне сложная ситуация с газоснабжением. По его словам, основной узел, через который осуществлялись поставки голубого топлива, в данный момент находится под контролем ВС РФ.
"Резервный узел был поврежден в апреле в результате боевых действий. Предприятие не имеет возможности начать ремонт из-за постоянных обстрелов российской армии. Каждый новый обстрел приводит к падению давления в сетях, и это также затрудняет работу всей системы", — продолжил Кириленко и добавил, что вышеуказанные факторы могут привести к полной остановке газоснабжения в Донецкой области.
Напомним, ранее сообщалось, что жители Донецкой области в ближайшее время останутся без газа. По словам мэра Краматорска Александра Гончаренко, ВС РФ на неподконтрольных Киеву территориях вмешались в работу газопроводов, из-за чего прифронтовой регион рискует остаться без поставок голубого топлива. Жителей Донецкой области также призывали приобретать электроплиты, поскольку устранить аварийную ситуацию из-за непрекращающихся обстрелов невозможно.
Также сообщалось, что Украина была вынуждена приостановить транзит газа в ЕС через неподконтрольную Луганскую область. Оператор ГТС объяснял, что такое решение было принято из-за захвата российскими военнослужащими ряда стратегических объектов на Донбассе.