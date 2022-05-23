З 23 травня на Донеччині відключають газопостачання, — "Донецькоблгаз"

Побутові споживачі залишаються без газопостачання через пошкодження магістрального газопроводу та відсутність альтернативних джерел постачання палива.

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З 14:00 23 травня на території Донецької області зупинять газопостачання. Про це попередила пресслужба компанії "Донецькоблгаз".

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У заяві йдеться, що газопостачання в Донецькій області зупинять через пошкодження магістрального газопроводу та відсутність альтернативних джерел постачання блакитного палива побутовим споживачам.

Призупинення розподілу газу, як попереджає "Донецькоблгаз", здійснять з 14:00 23 травня. Проте, вимушені обмеження не торкнуться побутових споживачів, які проживають у Комарській та Олександрівській ОТГ:

с. Мирне;

с. Іскра;

с. Піддубне;

с. Зелений Гай;

с. Воскресенка;

с. Новохатське;

с. Мирна Долина;

с. Новознаменівка;

с. Мар'ївка;

с. Бузинівка;

с. Знам'янка;

с. Петрівка Друга;

с. Микільське;

с. Зелений Брід;

с. Новобахметьєве;

с. Новий Кавказ;

с. Новоолександрівка;

с. Єлизаветівка.

"Донецькоблгаз" також закликає своїх клієнтів перекрити всі газові крани на приладах та на газопроводах.

[ + – ] З 23 травня на Донеччині відключать газопостачання, — Донецькоблгаз

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко підтвердив, що у прифронтовому регіоні ситуація вкрай складна з газопостачанням. За його словами, основний вузол, через який постачали блакитне паливо, наразі перебуває під контролем ЗС РФ.

"Резервний вузол пошкодили у квітні внаслідок бойових дій. Підприємство не має можливості розпочати ремонт через постійні обстріли російської армії. Кожен новий обстріл призводить до падіння тиску в мережах, і це також ускладнює роботу всієї системи", — продовжив Кириленко і додав, що вищезгадані фактори можуть призвести до повної зупинки газопостачання в Донецькій області.

[ + – ] На Донеччині важка ситуація з газопостачанням, — Кириленко

Нагадаємо, раніше повідомляли, що жителі Донецької області найближчим часом залишаться без газу. За словами мера Краматорська Олександра Гончаренка, ЗС РФ на непідконтрольних Києву територіях втрутилися в роботу газопроводів, через що прифронтовий регіон ризикує залишитися без постачання блакитного палива. Жителів Донецької області також закликали купувати електроплити, оскільки усунути аварійну ситуацію через безперервні обстріли неможливо.

Також повідомляли, що Україна була змушена призупинити транзит газу до ЄС через непідконтрольну Луганську область. Оператор ГТС пояснював, що таке рішення ухвалено через захоплення російськими військовослужбовцями низки стратегічних об'єктів на Донбасі.